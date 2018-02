ŠTO MUČI MONICU SELES? Problem nije novac, Forbes bogatstvo njenog supruga procjenjuje na 3,4 milijarde dolara, ali problema ima i oni smrde

Monica Seles je u braku s 32 godine starijim Tomom Golisanom

Petnaest godina prošlo je od posljednjeg službenog meča teniske karijere Monice Seles. Nekadašnja reprezentativka bivše države, poznata tada kao Monika Seleš, danas je 44-godišnjakinja u braku sa 32 godine starijim američkim poslovnim čovjekom. Ime mu je Tom Golisano, bivši je vlasnik momčadi Buffalo Sabresa i osnivač Paychexa, iskazivao je i političke ambicije, a Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na 3,4 milijarde američkih dolara.

Ono što Toma i Monicu muči su – guske. Preciznije to što one vrše nuždu po (ne samo) dvorištu kuće u kojoj provode ljetne mjesece, a to Golisana toliko ljuti da odbija platiti poraz u visini (njima ne odveć visokih) 90,000 dolara.

“Prošlo ljeto je bilo stravnično, kada smo stigli vidjeli smo da ih na travnjaku imamo između stotinu i dvije stotine. Ne možete hodati bosi, bacati fizbi, igrati se vani s unucima… Plaćam toliki porez, a ne mogu koristiti imovinu jer guske ondje vrše nuždu”, kaže u opisu stanja nekretnine koju par posjeduje na jezeru Canandaigua nedaleko od granice sa Kanadom, a prenosi NY Post.



I zato odbija platiti porez, barem dok lokalne vlasti ne riješe pitanje neželjenih dolazaka gusaka i onoga što one ondje rade.