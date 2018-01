SPLIĆANIN PROGOVORIO U BEOGRADSKOM ZATVORU: Otkrio tko je osoba koja ga je platila za makljažu na Partizanovom stadionu

Pozadina sukoba i dalje nije potpuno jasna, ali pretpostavlja se kako se kroz zaraćene klanove navijača Partizana obračunavaju brojne kriminalne skupine…

[VIDEO] GROBARI NASTAVILI MEĐUSOBNI RAT NA TRIBINAMA, SJETILI SE I HRVATA: ‘Gdje su vam Splićani…’

Skupina Splićana koja je sudjelovala u neredima na južnoj tribini na velikom derbiju između Partizana i Crvene zvezde i dalje je u pritvoru u beogradskom Centralnom zatvoru. Pažljivo su odvojeni, a kako javljaju tamošnji mediji, jedan od njih odlučio je progovoriti.



Ne zna se je li to učinio kako bi si ublažio moguću kaznu ili je pukao pod pritiskom tamošnje policije jer, podsjetimo, skupini prijeti i do 12 godina zatvora. Plaćenik je na fotografijama iz novina prepoznao i identificirao osobu koja ih je angažirala, a za ‘odrađivanje posla’ dobili su 10.000 eura. Navodno, riječ je o Filipu Koraću, utjecajnom šefu srpskog i crnogorskog podzemlja, prenosi Slobodna Dalmacija.

Dobro poznato lice

Srpski mediji optužili su ga netom nakon incidenta tvrdeći kako upravo on stoji iza tih nereda, ali on je to spremno negirao. Sada ga se povezuje s mafijaškim ubojstvima u Beogradu za koje je navodno unajmio ubojice iz BiH i organizirao ubojstva.

Pozadina sukoba i dalje nije potpuno jasna, ali pretpostavlja se kako se kroz zaraćene klanove navijača Partizana obračunavaju brojne kriminalne skupine, a Hrvati su u cijelom slučaju ispali kolateralne žrtve.