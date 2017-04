SOUDANIJEV ČUDESNI GOL KRIJE PRIČU KOJA DIRA RAVNO U SRCE! Hrabra lavica za Net.hr: ‘Nije me zaboravio i jako sam sretna zbog toga’

Soudanijev prekrasni pogodak Rijeci krije priču koja je razgalila mnoga srca i koja je mnogo više od nogometa, pogotka o kojem će se, zasigurno, još godinama pričati.

Petra Kračun (12) velika je dinamovka i prava mala hrabra lavica kojoj je Soudani posvetio pogodak. Naime, sve je počelo tako što je teško bolesna Petra, silno simpatična i otvorena djevojčica, za svoj 12. rođendan zaželjela imati autograme svih igrača Dinama.

Obožava Dinamo

Petrina najbolja prijateljica Gabrijela Perišić krenula je tražiti potpise igrača Dinama. Djevojčica inače obožava sport, živi na Ravnicama blizu Dinamovog stadiona, a uz oca Antuna i starijeg brata Patrika, nije mogla ne zavoljeti modre, plavu boju, grb Dinama.

“Dogovor je pao oko autograma igrača, a oni su je odlučili posjetiti prije utakmice s Rijekom. I to na njezin 12. rođendan. Nemate pojma koliko njoj to znači. Koliko je bila sretna. Koliko je sad sretna… Sve ih je ispitala, koliko treniraju, ma sve. Kad je Soudani obećao da će joj posvetiti pogodak, bila je oduševljena “, kazala nam je majka Iva Kračun.

Prije odlaska Petra je rekla Saudaniju da želi da on zabije gol i da ga posveti njoj. On joj je tada rekao da će njihov tajni znak biti slovo P koje će Alžirac u zraku nacrtati. I zaista je to učinio. Poslao joj je i poljubac.

‘Jako sam sretna što me se Soudani sjetio’

Petra nam je opisala kako je ona sve to doživjela.

“Jako sam sretna što me se Soudani sjetio. Mislila sam možda kako će me zaboraviti, ali nije. Bila sam jako uzbuđena. I sad sam. Gledala sam utakmicu, gol je bio prekrasan, vidjela sam kad je napravio slovo P. Čuli smo se i poslije utakmice. Žao mi je što Dinamo nije pobijedio, ali i ovo je u redu”, kazala nam je hrabra Petra i dodala.

“Kad su me posjetili donijeli su mi dres i balone. I rekli mi da kad ozdravim moram doći na njihov trening i da će mi se svi igrači potpisati na dres. Znate, ja sam vam bila jednom na Maksimiru. Jedva čekam otići na utakmicu Dinama. Kad ozdravim. Sad ne mogu. Nažalost”, iskrena je Petra koja nas je oduševila hrabrošću i otvorenošću.

Boluje od Erwingovog sarkoma

Inače, Petri je Erwingov sarkom otkriven u rujnu prošle godine. To je maligni tumor, dosta rijedak, a koji se može naći u kostima, ali i u mekom tkivu. Petri se kvrga na ramenu doslovno pojavila preko noći. Liječnici su je poslali odmah na devet ciklusa kemoterapije te joj zatim odstranili dio ključne kosti.

Potom je dobila još pet kemoterapija od kojih je već primila dvije, a čekaju je još tri. Naravno, mora proći i ciklus zračenja. No, na svu sreću, rezultati liječenja su dobri. Svi se nadamo kako će tako i ostati.

“Ti mali junaci kad izađu iz bolnice, ma oni su već i završili školu i diplomirali. Jako su hrabri”, istaknula je Iva.

Petra, drži se, svi smo uz tebe. Nema predaje.