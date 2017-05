SCHUMACHEROVO STANJE OBAVIJENO VELOM TAJNE, ALI…: Blizak prijatelj Schumacherovih progovorio o teško stradaloj legendi

Gerhard Berger, nekadašnji vozač Formule 1 i nekadašnji momčadski kolega Michaela Schumachera, nije izgubio nadu u oporavak legendarnog Nijemca, za kojeg se pretpostavlja kako živi poput ‘biljke’.

Jer, skoro pa nikakve informacije ne dolaze o točnom zdravstvenom stanju Michaelu Schumacheru. To obitelj i glasnogovornica Sabine Kahm skrivaju od javnosti kao zmija noge, sve je obavijeno velikim velom tajne. Obitelj se odlučila izolirati od medija. Takva je situacija od dana kad je Schumacher stradao. Znači od 29. prosinca 2013. godine.

Iako nema pomaka nabolje, neki ipak vjeruju kako se može dogoditi čudo i kako legendarni Schumi može se oporaviti. Jedan od takvih je i Gerhard Berger, nekadašnji vozač Formule 1 i nekadašnji momčadski kolega Nijemca.





Danas 57-godišni Berger je u razgovoru za kelnski Express progovorio o 12 godina mlađem Schumacheru.

“I dalje vjerujem u čudo i zaista se nadam da ćemo uskoro čuti dobre vijesti o Michaelu”, rekao je Berger, bivši vozač Benettona, Ferrarija i McLarena koji je i dalje ostao u kontaktu sa Michaelovom suprugom Corinnom i njegovim sinom Mickom koji briljira u DTM seriji i okušat će se u Formuli 3, prenosi Autoweek.com.

“Zaista je za svaku pohvalu kako se Corinna i Mick nose s ovom situacijom. Mislim da je divna priča kako je Mick poslušao svoje srce i kako se želi profesionalno utrkivati. Naravno da je utjecaj Michaela na Micka ogroman, ali on je talent i u pravom je okruženju da se nauči nositi s pritiskom. On je Schumacher i on zna što radi”, zaključio je Berger koji nije htio ništa otkriti o zdravstvenom stanju legendarnog vozača Formule 1.