POTPREDSJEDNIK HNS-A O VRUĆOJ TEMI: ‘Mamićev napad na Naš Hajduk bio je klevetnički’

Potpredsjednik HNS-a Srđan Gjurković tijekom gostovanja u emisiji ‘Veto’ Sanjina Španovića na N1 televiziji dotaknuo i teme Zakona o sportu koji je on zajedno sa dvoje zastupnika SDP-a u pretprošlom mandatu Sabora i pisao i progurao u Saboru.

Gjurković je tom prilikom demantirao špekulacije da će postati zamjenik državne tajnice za sport Janice Kostelić, koja je postala neomiljena u Dalmaciji zbog, kako Torcida tvrdi, toga što nije “napravila i što ne radi ništa za hrvatski sport, a posebno nogomet i zato što podilazi mafiji u hrvatskom nogometu”, poruka je većine dalmatinskog nogometnog “življa”.

Kazao je Gjurković i kako se Zakon o sportu provodi i da će on, po njemu i prije kraja godine, dovesti do promjene na vrhu Hrvatskog nogometnog saveza.

“Zakon o sportu je implementiran u statut Hrvatskog nogometnog saveza i on je postao važeći. Svi znamo da ga oni nisu željeli prihvatiti, da su ga rušili na Ustavnom sudu, ali Zakon o sportu se provodi. Krenuli su izbori po županijskim organizacijama po novom načinu, a zatim i za Izvršni odbor HNS-a. Zakon o sportu se dakle, ponavljam provodi, a ljudi su ostali isti, ali promijeniti će se kada dođe na red nova sjednica nove Skupštine HNS-a. Ta priča će se završiti i prije kraja godine. Ja vjerujem u to jer oni to moraju napraviti, a državna uprava tu može sada reagirati ako se to ne bude provodilo. Ne vjerujem da će se opet naći način da ova vrhuška u nogometu ostane, naravno da nepovjerenje postoji, ali tko je očekivao da će se Zakon o sportu dovesti, a kamoli sprovesti”, kazao je Gjurković.



Komentirajući najave o tome da se radi novi Zakon o sportu koji bi išao na ruku sadašnjoj vrhuški ne samo HNS-a, već i ostalih sportskih saveza i HOO-a, Gjurković je kazao da su to spinovi.

“Novi Zakon o sportu se ne može dovesti prije iduće godine jer to je složen proces, ali ja osobno ću se boriti da se ništa mijenja, već usavrši, pogotovo po pitanju amaterskog sporta i financiranja sporta”, kazao je Gjurković koji je ocijenio Mamićev napad na Udrugu “Naš Hajduk” uspoređujući je sa mafijašima i “Cosom Nostrom”, klevetničkom.

“Uostalom, Naš Hajduk je već najavio da će se pravno zaštititi i djelovati”, dodao je Gjurković.