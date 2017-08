‘POPU*I MI GA ZA SREĆU’: Objavljeni sočni detalji seks-skandala u koji je umiješan svjetski prvak

U središtu seksualnog skandala našao se ponovno istaknuti igrač novozelandske ragbi reprezentacije Aaron Smith nakon što je u javnost dospjela njegova prepiska sa ženom s kojom je u varao tadašnju djevojku, a lagao u krugu izabrane vrste.

Prema novootkrivenim detaljima skandala koji je prilično uzdrmao tamošnju javnost, a zainteresirao svjetsku, Smith i odvjetnica s kojom se upuštao u odnose iste su njegovali dvije godine prije no što su uhvaćeni da se u jedan upuštaju u toaletu za osobe s invaliditetom u zračnoj luci Christchurch.

Svemu je, prenosi Daily Mail uz njihovu prepisku, prethodilo Smithovo moljenje dotične za seksom u parku, seksom za sreću pred utakmice i traženje od dotične odvjetnice slanje seksi fotografija.





Objavljena prepiska puna je sočnih detalja, a ukazuje i na Smithova traženja da djevojka potpiše pismenu izjavu s netočnim podacima o onome što se dogodilo, a o čemu je igrač All Blacksa lagao čelnim ljudima reprezentacije i zbog čega je bio suspendiran iz kruga reprezentacije.

Sve navedeno sada je dobilo nastavak nakon što je Daily Mail Australia došla u posjed poruka koje je par izmjenjivao, a koje dokazuje da Smith nije govorio istinu kada je kazao da je to bio izoiran slučaj koji se dogodio. Djevojka koju izvor ne imenuje, a od koje je Smith tražio da laže o onom što je zabilježeno kamerom i da se drži verzije priče koju on nudi medijima, to potvrđuje:

“Nije to bilo nešto na brzinu. S Aaronom sam se viđala godinama prije no što je upoznao djevojku s kojom se viđa. Tražio me da potvrdim priču koju je ispričao djevojci i menadžmentu tima, a prema kojoj sam ja od njega tražila da u tom prostoru razgovaramo o mom dečku. Nisam ga tada imala, izmislio je to.”

Ista djevojka tvrdi i da joj je Smith rekao da se drži izmišljene priče prema kojoj je ona njemu pružila oralni seks. Seks s njom nije želio priznati i nju je tražio potpis pisane izjave s takvim navodima kojim bi mu pomogla. S druge strane javnost ju je prozvala kurvom i razarateljicom doma, mediji su je proganjali, a ona od igrača koji je, kaže progonio nju a ne ona njega, pomoći nije imala.

I zato traži javno očitovanje igrača o svemu. Na njega još čeka, a od Novozelandskog ragbi saveza očekuje da cijelu stvar pokuša – zataškati…