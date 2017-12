POLICIJA U HOTELSKOJ SOBI PRONAŠLA PISMO NAJMLAĐEG SPLITSKOG HULIGANA: ‘Ljube, malo brinem, idem se mlatiti s njih 600’

Blic u današnjem izdanju tvrdi da je kod najmlađeg huligana pronađeno pismo upućeno njegovoj djevojci.

Neredi na vječnom srpskom derbiju Partizana i Crvene zvezde i dalje pune stupce beogradskih medija. Svakoga dana tamošnji novinari pokušavaju izvući neki dosad nepoznat detalj opće makljaže na južnoj tribini, kao i uloge nekih hrvatskih državljana u tučnjavi.

PAKLENI PLAN OPĆEG KAOSA U BEOGRADU: Otkriveno tko je unajmio šestoricu Splićana za izazivanje nereda?

‘Dobit ću malo batina’

Tako Blic u današnjem izdanju tvrdi da je kod najmlađeg huligana pronađeno pismo upućeno njegovoj djevojci u kojem se nedvosmisleno navodi da su Splićani u Beograd došli izazvati kaos.



Pismo je navodno pronađeno u hotelskoj sobi Ivana Ronalda Miškovića, a policija i tužiteljstvo zaključuju da ga je napisao iz straha za vlastiti život. “Imam opasan, veoma opasan dan, zato ti i pišem jer tko zna kako će biti. Dobit ću možda malo batina, ali ću ih dati više, puno više”, navodno piše u pismu upućeno djevojci koju Ivan zove Ljube.

OTKRIVEN PRAVI RAZLOG NAVIJAČKIH SUKOBA? ‘Napadnuti su Grobari koji surađuju s policijom, a Hrvati su bili tamo samo zbog jedne stvari’

Blic javlja i kako se iz pisma vidi da se organiziralo njih 150 te da su izračunali da ulaze u tučnjavu sa 600 suparnika.

SRPSKA LIJEČNICA OSTAVLJA BEZ TEKSTA: Svojom porukom ponizila je hrvatske huligane kojima prijeti višegodišnji zatvor

“Malo brinem, ali ne odustajem”, napisao je Ivan. Pismo je ostalo na stolčiću pored kreveta.

Prijeti im zatvorska kazna

Podsjetimo, hrvatskim državljanima sada zbog izazivanja nereda prijeti drakonska zatvorska kazna. Šestorici Splićana prijeti osuđivanje za kazneno djelo ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’. Za to mogu dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe.

Jer je u pitanju organizacija djela, što je najgora stavka u djelu. Ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.