PAKLENI PLAN OPĆEG KAOSA U BEOGRADU: Otkriveno tko je unajmio šestoricu Splićana za izazivanje nereda?

Škaljarski kriminalni klan navodno je povezan s osobom koja je unajmila šestoricu Splićana da sudjeluju u neredima na Partizanovom Jugu.

Splićane koji su sudjelovali u neredima na južnoj tribini stadiona Partizana, u srijedu navečer na derbiju Partizana i Crvene zvezde, unajmio je kriminalac iz beogradskog podzemlja koji je povezan sa škaljarskim kriminalnim klanom, javlja srpski Blic.

Također, spomenut medij piše kako su trojica Hrvata Ante Firić (26) i Damir Tovarović navodno za svoje “usluge” dobili deset tisuća eura da dođu u Beograd i sudjeluju u okršaju frakcija Grobara s ciljem zauzimanja tribine, odnosno u tučnjavi za prevlast na tribini, iza čega se kriju kriminalne pobude.





Srpska navijačka scena u velikoj mjeri povezana s krim miljeom

Srpska navijačka scena u velikoj je mjeri povezana s krim miljeom, a tamošnje navijačke grupe produžena su ruka raznim kriminalnim skupinama koje svoj interes vide upravo u navijačkim grupama, vladavini na tribinama… O tome više možete pročitati – OVDJE.

Kako bilo, tučnjava frakcija odjeknula je medijskim prostorom, ne samo u regiji, nego i u ostatku Europe. Tim više što su na površinu izašle upravo kriminalne pobude, a javnosti je posebno zanimljivo, odnosno javnost se pita što su šestorica Splićana, kršnih i žestokih momaka iz Dalmacije koji nemaju apsolutno nikakve veze s navijačkom subkulturom, radila na Partizanovom Jugu.

Da ih se okrene naglavačke, pitanje je bi li netko od njih imao koje odrađeno gostovanje. To smo, naime, doznali od hrvatskih ultrasa s kojima smo jučer razgovarali, a koji su dio navijačke scene i kao takvi su upućeni u navijačka zbivanja.

Plan za izazivanje nereda skovan u jednom zagrebačkom hotelu

Kako smo u petak izvjestili, plan za izazivanje nereda navodno je skovan u jednom zagrebačkom hotelu. Neredi su za cilj imali, pišu neki mediji, izazvati kaos na ulicama. Organizatori su htjeli da navijači u potpunosti polude i kad izađu sa stadiona, onako vrući, nabrijani, naprave kaos na ulicama Beograda. Navodno je Filip Korać, desna ruka šefa Zemunskog klana Luke Bojovića, s izvjesnim hercegovačkim kriminalcem dogovorio sve detalje akcije. On je angažirao svoje ljude da dođu u Beograd i izazovu kaos.

U Srbiju su ušli 12. prosinca i bili su smješteni u poznatom hotelu u širem centru Beograda. Njihov put, angažman i sve ostale troškove platio je, prema podacima iz istrage, Filip Korać. Osim njega, u organizaciji nereda i preuzimanja južne tribine, sudjelovala su još četvorica kriminalaca iz Beograda, od kojih su trojica nekadašnje vođe navijača. Blic, također, ističe da, osim momaka iz podzemlja koji je platio i doveo Hrvate za organiziranje nereda, kako se sumnja, sudjelovala su još četvorica Beograđana, od kojih su trojica nekadašnje vođe navijača.

Iskoristili nezadovoljstvo Vandal Boysa za svom naum

Organizatori su odlučili iskoristiti nezadovoljstvo navijačke podgrupe Vandal Boys, dijelu nekadašnjih tzv “Zabranjenih”, koji uglavnom dolaze iz Novog Beograda, iz blokova 45., 44., 63. Spomenutu podgrupu Grobara uglavnom čine osobe između 20 i 25 godina starosti. Vandal Boys, zajedno s Young Boys i manjem dijelu Južnog fronta zamjeraju Alcatrazu jer nisu htjeli da osvete ubijenog navijača Damira Jukića, koji je stradao u tučnjavi s Delijama. Što se tiče samog sukoba na stadionu Partizana, sve je počelo u 15. minuti utakmice.

Na sjeveru stadiona Partizana Delije su počele svoj prirotehnički show, a na jugu Grobari rat za prevlast na tribini. Prva skupina koja je upala na jug uniformirana, u identičnim crno-bijelim majicama s kapuljačom, zahvaljujući početnom iznenađenju te naoružana bakljama i remenjem, potisnula je daleko brojnije pripadnike protivničke frakcije. No, uslijedio je protuudar kojim je razbijena manja grupa navijača “izazivača”, stjerana uz ogradu i premlaćena.

Firić i Tovarović teško stradali

Najgore su prošli Firić i Tovarović koji su brutalno pretučeni. Kao što smo u četvrtak izvijestili, Firić je u sukobu zadobio kontuziju glave, nagnječenje mozga i ozljedu šake. Trenutačno se liječi na neurokirurgiji Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Riječ je, inače, o osobi dobro poznatoj hrvatskoj javnosti. Završio je, naime, u istražnom zatvoru zbog sumnje da je bio dio grupe koja je pretukla poznatog hvarskog ugostitelja Frana Žuvelu. Što se tiče Damira Tovarovića, on je prije nekoliko godina osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u kickboxingu, i to u superteškoj kategoriji prema pravilima full contacta. Također je bio sudionik K-1 turnira.

Njemu su liječnici dijagnosticirali nagnječenje mozga i lom gornje vilice. Stjepanu Mihoviloviću slomljen je nos. O Mihoviloviću, mladiću s nadimkom Klis, poznato je to da se radi o osobi koja je pobjegla iz šibenskoga zatvora u kojemu je “gulio” trogodišnju kaznu zbog razbojstva. Pustili su ga na tetin sprovod, a on je to zloupotrijebio. Ipak, našli su ga već do zore. I to u kafiću. Jakov Podrug je, pak, sasvim nepoznato lice, ni internetske tražilice ga ne prepoznaju. Koliko je poznato, prošao je s lakšim ozljedama.

Šokirani Srbi

Srbi su šokirani time što se dogodilo. Ne neredima, jer imali su Srbi u prošlosti i gorih nereda na stadionima, već činjenicom da su se u nogometnom hramu, kako partizanovci tepaju svom stadionu, našli Hrvati u borbi za interese navijačke grupe tog beogradskog kluba. Petorica Hrvata koji su sudjelovali u velikim neredima na stadionu Partizana bit će zadržani u pritvoru na 30 dana. Tajnica suda Tanja Koljenčić Milenković pojasnila je da je sudac protiv osumnjičenih odredio mjesec dana pritvora zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i uznemiravanja javnosti. Od šestorice Hrvata, petorica su se pojavila pred sucem, isto čeka i Firića, ali pritvor je već unaprijed određen za svu šestoricu.

Splićanima prijeti zatvorska kazna

Nevezano uz novčane cifre koje se često spominju u medijima (10.000 eura, 8.000 eura, 100 eura), našim državljanima sada prijeti drakonska zatvorska kazna. Šestorici Splićana prijeti osuđivanje za kazneno djelo ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’. Za to mogu dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe. Jer je u pitanju organizacija djela, što je najgora stavka u djelu. Ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.