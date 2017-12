PRAVA ISTINA O MAKLJAŽI NA DERBIJU PARTIZANA I ZVEZDE: Nisu se tukli Grobari i Delije, iza svega se krije nešto drugo

Dio ekipe starog Alcatraza, zajedno s podgrupom Vandali koja je bliska njima, ušao je na tribinu i pokušao nasilno preuzeti kontrolu od trenutačno vodeće ekipe Grobara Young Boysa, dijela nekadašnjih ‘Zabranjenih’. Došlo je do žestokog sukoba u kojem su se koristile i baklje, a poraženi su uz batine i skinuti do gola te izbačeni s tribine. Piše se i o tome kako je jedan navijač u kritičnom stanju, ali još se ne zna što je s njim. Zna se samo da je podvrgnut reanimaciji.

U srijedu navečer, na 156. derbiju Partizana i Crvene zvezde, došlo je do masovne i brutalne tučnjave na južnoj tribini stadiona Partizana u Beogradu. Do sukoba je došlo u 16. minuti, u trenutku kad su na sjeveru Delije počele svoj pirotehnički show.

Iako su srpski mediji prvo izvijestili kako se radi o tučnjavi Grobara i Delije, istina je – drukčija! Frakcije Grobara Alcatraz i Zabranjeni, koje se već godinama bore za prevlast na južnoj tribini stadiona Partizana, nastavile su svoj rat koji je ponovno uzeo maha u Beogradu. U djelomičnim ekipama, ali pod istim ideološko-navijačkim uvjerenjima!



Alcatraz dobivao novac i usluge od uprave Partizana

Sve je počelo još 2011. godine. Alcatraz je podgrupa koja je bila bliska tadašnjoj upravi kluba. Pojedini članovi spomenute podgrupe Grobara navodno su dobivali novac i usluge od kluba. To je zasmetalo dijelu navijača koji ne žele da njihova navijačka grupa ide u smjeru agenture, plaćeništva, a neki od njih su zamjerili svojim dojučerašnjim prijateljima po boji što oni nisu ti koji dobivaju novac od uprave kluba. Vodeće ljude Alcatraza počeli su prozivati da su bliski policiji, da “cinkare” za policiju, da su mafija…Ti su se navijači odvojili od Alcatraza i nazvali sebe Zabranjenima.

Njihovo ime sve govori. Postali su zabranjeni na vlastitoj tribini jer nisu dijelili istu (ne)navijačku ideologiju kao pripadnici Alcatraza, koji su, između ostalog, povezani s kriminalom u Beogradu koji je sastavni dio tamošnje navijačke scene.

Godine 2013. sukobi između Alcatraza i Zabranjenih su se rasplamsali. Pa je tako u obračunima koji su počeli početkom rujna iste godine, ono što se, naravno, zna, u Beogradu zapaljena četiri automobila, jedan stan, jedan mladić je uboden nožem, a u okršaju vatrenim oružjem ranjeni su pripadnici Zabranjenih, Đorđe Stanojević i Ivan Perović (20), koji je na kraju i preminuo. Sukobi Alcatraza i Zabranjenih bili su jako česti, srpski mediji tada su pisali da se ove dvije frakcije sukobljavaju gdje stignu.

Pomirba?!

Iste godine, kad se uvidjelo da je vrag odnio šalu, Alcatraz i Zabranjeni pomirili su se pod sloganom “nikad na drugove svoje”. Usljedilo je vrijeme prividnog mira i promjene vodećih ljudi na tribini, a nova ekipa koja je preuzela vodstvo grupe nazvala se Janjičari, koje je predvodio tzv. Sale Mutavi, osoba koja je bila jedna od onih koji su preuzeli vodstvo južnom tribinom u razdoblju njene najveće krize. To je bilo poslije masovnih uhićenja Grobara zbog smrti francuskog državljanina Briceta Tatonea, a zatim i u vrijeme međusobnih sukoba Grobara na Jugu. Sale Mutavi bio je jedan od onih zbog kojih je nastala zastava Janjičari koja se jedno vrijeme mogla vidjeti na tribini, posebno na derbijima Partizana i Zvezde.

Pojavili se Janjičari

U listopadu 2016. godine Sale Mutavi je ubijen u mafijaškom obračunu. Uslijedilo je kratko vrijeme primirja, zatišja, a onda se jučer dogodio novi, najveći sukob na stadionu Partizana između frakcija Grobara.

Prve informacije iz Beograda govorile su kako su se potukli Grobari i Delije. Međutim, takvo što nema nikakve logike. Jer, kako bi tako velika grupa ljudi (spominje se kako su Delije bile zamaskirane?!) uopće i mogla doći do tribine, pored toliko policije koja je bila na stadionu i oko njega, a onda i ući na tribinu među mnoštvo Grobara koji bi ih zasigurno zamijetili već na ulazu na stadion?!

Kasnije su srpski medij promijenili naslove tekstova i konstrukciju istih, a na internetu su osvanule snimke sukoba na jugu pod naslovima koji također sugeriraju da su se Grobari potukli međusobno. Prema komentarima o sukobu, dio ekipe starog Alcatraza, zajedno s podgrupom Vandali koja je bliska njima, ušao je na tribinu i pokušao preuzeti kontrolu od trenutačno vodeće ekipe Grobara Young Boysa, dijela nekadašnjih tzv. “Zabranjenih”.

Došlo je do žestokog sukoba u kojem su se koristile i baklje, a poraženi su uz batine skinuti do gola i izbačeni s tribine. Jedan navijač bio je povrgnut reanimaciji, ali on je sad izvan životne opasnosti. Uz to, ozlijeđeno je više od dvadesetero navijača i četvorica policajaca.

Sad se očekuje eskalacija sukoba između Grobara, a beogradska javnost sad strahuje od nemilih scena kakve su bile viđene prijašnjih godina u Beogradu.