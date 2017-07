OTKRIVENA VELIKA ISTINA O RONALDOVIM BLIZANCIMA: Evo što je CR7 sve napravio kako bi dobio djecu sličnu njemu

Ronaldo je nedavno postao otac i dvoje blizanaca, sina Matea i kćerkice Eve.

Blizance Matea i Evu rodila mu je surogat-majka, baš kao i prvog sina, sedmogodišnjeg Cristiana. Od tad pa do danas, Ronaldovi blizanci postali blizanci o kojima se najviše priča još od Romula i Rema.

Britanski tabloid Daily Mail piše kako su prije postojale brojne špekulacije o tome je li Ronaldo gay ili ne. Mnoštvo je bilo glasina o njegovoj seksualnoj orijentaciji, unatoč tome što ga se stalno povezivalo s lijepim djevojkama, a nikad nije javno predstavio surogat majku svoje djece.

Tko je ona, je li surogat majka možda njegova tajna djevojka?

Pa se javnost pitala tko je ona, je li surogat majka možda njegova tajna djevojka, da li je Ronaldo platio surogat majci za djecu? Samo su neki od pitanja, tvrde Englezi, koja zanimaju svjetsku javnost. Daily Mail piše kako nitko točno ne zna kad i gdje su blizanci rođeni. No, spomenuti tabloid piše kako su blizanci “začeti” u labaratoriju i rođeni od strane surogat majke, što stoji i u dokumentaciji koja se čuva na Vrhovnom sudu u Kaliforniji u San Diegu.



Dokument je tajan. Englezi tvrde kako je sudski donesen i zapečaćen s datumom 17. svibnja, što je tri tjedna prije nego što su blizanci došli na svijet. Vrhovni sud u Kaliforniji ne želi davati nikakve informacije o dokumentu, pa čak niti imena odvjetnika koji zastupaju Ronalda.

Pa gdje su onda blizanci rođeni, kako to doznati? Odgovor, tvrde Englezi, leži u rodnom listu koji je javni dokument.

Blizanci rođeni u Sharp Grossmontu

“To nas je odvelo u Le Masu, uspavanu pustinju u Kaliforniji koja se nalazi u blizini San Diega, oko 32 kilometra od meksičke granice. Upravo tu su Ronaldovi blizanci rođeni, u bolnici Sharp Grossmont. Mateo je na svijet stigao prvi u 9.07 ujutro, dok se njegova sestrica Eva Marija rodila samo minutu poslije. No, sad se postavlja još jedno pitanje: ‘Jesu li blizanci nošeni od strane dvije surogat majke?”, pišu novinari Daily Maila David Jones i Hugo Daniel koji su ovaj slučaj istražili, a onda i napisali tekst u Kaliforniji.

Rodni list otkriva i kako je doktorica Marija Castillo (59), koja se svojom strašću jako svidjela Ronaldu i upravo je CR7 nju htio kao doktoricu koja će na svijet donijeti njegovu djecu, njegove “nove ljubavi u životu”, kako je to sam Ronaldo istaknuo.

Ronaldova majka možda je htjela zavarati javnost

Ronaldova majka Dolores, koja živi u kompleksu u Madridu zajedno s Ronaldom kako bi se brinula o Cristianu Ronaldu Junioru, je u svojoj autoriziranoj biografiji napisala kako je svog spomenutog unuka kojeg jako voli, “pokupila” privatnim avionom na Floridi i dovela ga u Španjolsku. Autori ovog teksta tvrde kako je to možda bio namjerni pokušaj samo kako bi se zbunila javnost i “paparazzi”, jer rodni list pokazuje kako je i on rođen u istoj bolnici kao njegovi brat i sestrica i to 17. lipnja 2010. godine.

Prema kalifornijskoj “surogat odvjetnici” Stephanie Caballero, Cristiano Jr. možda je i biološki brat blizanaca, tvrdi Daily Mail, i to iz iste skupine embrija. Surogat klinika kojoj se u tekstu ne spominje ime ima spremljenu veću količinu embrija od Ronalda u slučaju da slavni Portugalac bude htio još djece. Jajašca su zamrznuta u posebnim komorama i na njih se jako pazi. Isto tako, Ronaldo je jako dugo tražio idealnu surogat majku. Pazio kako izgleda, da je sportskog tipa, da je zdrava i da nema nikakvu povijest bolesti ili obiteljsku genezu psihičkih problema. U tome mu je pomogla njegova gore spomenuta odvjetnica, kao i jedna agencija u Kaliforniji gdje je surogat očinstvo legalno, odnosno, na njemu se može zaraditi ako si u toj “branši”. U Španjolskoj su, pak, surogat ugovori zabranjeni, isto kao i u Portugalu, ali u toj zemlji prošle godine su takve stvari dopuštene, odnosno legalizirane, ali samo po određenim okolnostima. Pa je Ronaldo sklopio “surogat ugovor” sa surogat majkom u Americi.

Blessed A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 4, 2017 at 8:45am PDT

U Kaliforniji, agencija koja se bavi surogatstvom isplaćuje oko 125 000 funti za blizance, od toga 35 000 ide majci. Ronaldo je, piše Daily Mail. birao donatora za jajašca (koji za to dobije 6 000 funti) u izboru od nekoliko stotina žena čije je fotografije on vidio i njihove biografske detalje. Ronaldo se pobrinuo da surogat majka ne postane emocionalno vezana za bebe, jer se jako bojao da u jednom trenutku surogat majka ne odluči zadržati bebe. Zato je sve dokumentirano na sudu prije nego što se “oplodilo” surogat majku. Potpisani su brojni dokumenti, Ronaldo ništa nije htio prepustiti slučaju.