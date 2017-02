NIZOZEMSKA NA NOGAMA: Policija vrši istragu, Kosovar prima prijetnje, a Srbi ističu: ‘Traže se počinitelji kao da su u pitanju teroristi’

Poruka ‘Kosovo je Srbija’ koja je proteklog vikenda osvanula na nogometnoj utakmici između Twentea i Feyenoorda potresla je Nizozemsku i naljutila reprezentativca Kosova Bersanta Eduara Celina.

Da stvar bude bolja, Bersant Celina nogometaš je Twentea, a upravo su navijači tog kluba podigli spornu političku poruku koja nema veze s navijanjem i navijačkim svijetom. Sporna politička poruka odjeknula je Nizozemskom.

Bersant Celina pogođen (ne)djelom navijača svojeg kluba

Toliko da su nizozemske vlasti provele i istragu. Traže se počinitelji ovog djela, a pojedini srpski mediji ističu: “Traže se počinitelji kao da su u pitanju teroristi”.

Merkwaardig spandoek 'Kosovo is Serbia'. Celina (Kosovaar) is naar de supporters geweest en heeft het doek naar beneden laten halen. #twefey pic.twitter.com/8FYuHIMf2a — Wes Beuvink (@WesBeuvink) February 5, 2017

Kako bilo, Bersant Celina pogođen je ovim (ne)djelom navijača svojeg kluba. Pa je u tom tonu na Twitteru napisao.

“Nemojte me pogrešno shvatiti. Mi imamo najbolje navijače u zemlji, ali nemam poštovanja za ono što su pojedinci napravili”, napisao je Celina aludirajući na poruku navijača Twentea. No ubrzo nakon toga, dobio je dogovor navijača koji se zove Dušan. On mu je odgovorio na čirilici.

Smatra kako su spornu poruku postavili navijači Crvene zvezde

“Kad te bude išamarao Kolarov, imat ćeš poštovanja”, prenosi ovaj slučaj srpski tabloid Kurir.

Inače, Celina je igrač Manchester Cityja koji igra na posudbi u Twenteu. Igrao je za mlađe kategorije Norveške, ali je nakon toga prihvatio poziv da igra za Republiku Kosovo. I to na nagovor oca Edura koji je i sam sudjelovao u raspravi na Twitteru.

Inače, kako Kurir javlja Celina se u nedjelju kasno navečer uključio u jednu TV emisiju na kosovskom kanalu kako bi obznanio, pazite sad ovo, rezultate svoje interne istrage o poruci “Kosovo je Srbija”.

Naime, on smatra kako su spornu poruku postavili navijači Crvene zvezde, iako se ista poruka pojavljivala i na nekim drugim stadionima u Europi.