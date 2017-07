INCIDENT U BEOGRADU: Boca pogodila igrača Olympiakosa, došlo do reakcije ‘žrtve’ i aktera utakmice

Nije moglo proći bez incidenta na jučerašnjem susretu između Partizana i Olympiakosa u Beogradu na stadionu crno-bijelih.

Naime, u trenutku kad je glavni sudac ove utakmice, 36-godišnji Davide Massa označio kraj prvog poluvremena, nogometaši su krenuli prema svlačionici. U trenutku kad su gostujući nogometaši kluba kojeg ne vole navijači Partizana, zbog bratskih odnosa njihovih velikih rivala Delija i Gate 7, pristalica Olympiakosa, s tribine su počeli letjeti razni predmeti. I jedna je boca pogodila nogometaša Olympiakosa, javlja srpski tabloid Kurir.

No, nije na tom stalo. Netko je od gostujućih nogometaša vratio bocu nazad na tribinu, a to je izazvalo reakciju pomoćnika u stručnom stožeru Partizana Andrije Delibašića. Rezervni igrači Olympiakosa reagirali su na to, očekivano stali u obranu svog igrača i ispred tunela koji vodi prema svlačionicama nastala je gužva. Došlo je do koškanja igrača i članova stručnog stožera obje momčadi, ali bez većih posljedica.

Inače, Partizan je izgubio od grčkog prvaka 3-1. Gosti su poveli već u 6. minuti preko Bena, no samo četiri minute kasnije Tawamba vraća stvari na početak. Ipak, u nastavku Grci s dva gola rade veliki korak prema sljedećem kolu golovima Bena u 56. i Emenikea u 90. minuti.