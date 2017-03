NEVIĐENI INCIDENT ZGROZIO SPLIT: Pojavila se nova snimka huliganskog orgijanja na Poljudu, svi pričaju o tome

Uletavanje maskiranog splitskog huligana na travnjak u subotnjem poljudskom Jadranskom derbiju između Hajduka i Rijeke još uvijek je glavna tema rasprava u hrvatskoj nogometnoj javnosti.

Maskirani huligan koji je na sebi nosio jaknu sa simbolom kojeg koristi nekoliko neonacističkih skupina. Riječ je o modificiranoj verziji simbola 2. SS oklopne divizije ‘Das Reicha’, jedne od 38 divizija koje je ustrojio Oružani zaštitni odred (Waffen Schutzstaffel) tijekom Drugog svjetskog rata.

Huligan na travnjaku imao šipku u ruci

Maskirani je huligan nosio jaknu njemačke marke Thor Steinar, kontroverznog branda osnovanog 1999. godine koji je postao vrlo popularan među neonacističkim grupama. Iako je službeni stav kompanije MediaTex, vlasnika brenda Thor Steinar, bio da nemaju veze s koketiranjem s nacističkim simbolima, njihovu odjeću je zabranjeno nositi u Bundestagu.

Huligan je na travnjaku imao i šipku u ruci, kojom je htio napasti glavnog suca dvoboja. Navijač koji je preskočio ogradu i ušao u natjecateljski prostor, nakon čega je iz vatrogasne kante uzeo vatrogasnu štipaljku, uhićen je i nad njim se provelo kriminalističko istraživanje”, priopćila je u subotu navečer policija.

Sudac u Splitu odredio je 15-dnevni pritvor 22-godišnjaku čije ime nije objavljeno i to zbog mogućnosti ponavljanja djela. Splitska policija tereti ga za tri prekršaja po Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim borilištima i za narušavanje reda i mira.

Tri minute mirno šetao travnjakom

Torcidaš će tako morati odgovarati za neovlašteni ulazak u prostor koji nije predviđen za gledatelje, jer je bio maskiran, zbog metalne šipke (predmet pogodan za napad) i zbog zatrčavanja prema službenim osobama. To se karakterizira kao drsko ponašanje i remećenje javnog reda i mira.

Izgrednik je noć proveo u policiji, a dva dana nakon incidenta na splitskim ulicama još uvijek se priča o ovom ispadu. Javnost je zgrožena lošom reakcijom redarske službe i policije. Huligan je tri minute mirno šetao travnjakom, sve dok ga pripadnici interventne nisu uhvatili i priveli.

A kako Splićani gledaju na upad maskiranog navijača koji je sa sjevera uskočio na teren naoružan štipaljkom za hvatanje baklji i krenuo prema sucu dok su zaštitari spavali? Sportske novosti u ponedjeljak na svojem portalu javljaju kako se ovaj događaj i dalje prepričava po splitskim kafićima.

Mate Jurić bio je jedan od onih koji su uživo svjedočili ovom događaju. Spomenuti navijač Hajduka kazao je kako je njemu nevjerojatno da se tako nešto moglo dogoditi, da taj “momak nije spriječen odmah po preskakanju ograde”.

‘Pravo je čudo da se ništa nije dogodilo’

“Tada je bio slobodan udarac za Hajduk, a da nije bilo tog upada, možda smo mogli nešto napraviti iz njega. To je dekoncentriralo igrače. Pravo je čudo da se ništa nije dogodilo. Strah me i pomisliti kolika bi kazna bila za Hajduk da je ovaj kojim slučajem udario suca. Po meni, penal za Rijeku nije bio, ali to nije nikakvo opravdanje, ne smiju se takve stvari događati. Vjerojatno će nas kazniti, ali da se nešto ovakvo ponovi u Europi, mislim da bi kazna bila puno rigoroznija”, kazao je Mate Jurić za SN.

Ivan Cvitković kazao je kako on osobno ne zna što ti mora biti u glavi da se odlučiš na ulazak u teren.

On će sad biti heroj kod svojih kolega, ali ga vjerojatno čeka kazna, tko zna kad će opet na utakmicu. Ne idem na utakmice već dosta vremena, ali gledao sam na televiziji i vidim što se piše po portalima. Činjenica jest da je Hajduk često zakinut u suđenju, ali silom se teško može išta promijeniti. Dok god država podržava ovakav HNS, tu nema pomoći. Međutim, ovo nije način da se nešto promijeniti, ovako može biti samo gore. Ne znam što su redari i policija radili da im jedan navijač može stvoriti problem”, izjavio je Cvitković.

Propust zaštitara i policije

I Zoran Vidović smatra da Hajduk zbog propusta čeka kazna.

“Ponašanje na tribinama teško je kontrolirati, ali se ne smije dopustiti da jedan huligan skrene pozornost na sebe. Po meni je to propust zaštitara i policije. Hajduk će sigurno dobiti kaznu i zbog baklji, ali i zbog ulaska navijača na teren”.

Hajdukov povjerenik za sigurnost i odnose s navijačima Kristian Petric u subotu navečer je na Facebooku napisao:

“Dobio sam ogroman poziv novinara u slučaju ulaska navijača s metalnom šipkom u teren, sigurno da kao čovjek to ne odobravam, ali isto tako sam se mnogo puta pitao zašto pravosuđe ne zatvara one koji su uništili nogomet i opljačkali ga do katastrofalnih razmjera. Još jednom ovim putem šaljem poruku svim državnim organima: gospodo iz državne vlasti, HNS vode ljudi koji su optuženi za najveće kriminalne radnje, ljudi koji su potpisivali robovlasničke ugovore s djecom dovedenom iz Brazila i iz drugih država, po tko zna koliko puta smo upozoravali da će se desiti stvari koje nažalost sa sportom nemaju veze”, istaknuo je Petric.

Još je dodao:

“Isto tako po tko zna koji put se pitam zar danas niste na utakmici čuli povike ‘ubij tovara’, zar niste čuli povike i hukanje s tribina kada je Hajdukov igrač Hamza Barry postigao zgoditak? Na isti način osuđujem svaki povik koji sa sportom nema veze bez obzira s koje strane dolazio”.