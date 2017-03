NEREDI UOČI UTAKMICE: Huligani u centru grada pokušali napasti Poljake

Foto: Screenshot: You Tube

Autor: Sportski.net 21:37 26.03.2017

Skupina crnogorskih huligana napala je poljske navijače u centru Podgorice uoči nedjeljne utakmice nogometnih reprezentacija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018.

Portal Vijesti.me javlja kako je u nedjelju u centru Podgorice oko 18.30 došlo do manjih incidenata. Na Trgu nezavisnosti nalazila se grupica poljskih navijača, okružena pratnjom jakih policijskih snaga. U tom trenutku, netko od domaćih nogometnih huligana kađao ih je staklenom bocom. Organi reda brzo su reagirali i smirili strasti, uspostavivši tampon zonu.

Ni to nije omelo pojedine crnogorske huligane da pokušaju doći do Poljaka. Sve je, ipak, ostalo na pokušajima. Oko 18.50 poljski navijači su u pratnji policije Ulicom slobode krenuli ka stadionu. Izuzev malo buke i jurnjave centralnim ulicama glavnog grada, nije došlo do bliskog susreta dvije strane.

“Vijesti” su zabilježile i manji incident između grupice crnogorskih navijača sa vodom Interventne jedinice policije u samom centru grada. Na snimci dolje vidi se kako navijači izazivaju i vrijeđaju policiju, koja nakon toga kreće u “protunapad” i čiste ulicu.