NAVIJAČI SU OKRUTNI I NE BIRAJU SREDSTVA: Engleski golman htio prekinuti karijeru zbog grudi svoje djevojke

Leia Parker Britanka je s najvećim grudima

Bivši vratar engleske U21 reprezentacije i aktualni čuvar mreže engleskog Peterborough Uniteda Jonathan Bond (24) najozbiljnije je razmišljao o prekidu nogometne karijere zbog uvreda koje trpe on i njegova djevojka.

“Priznajem da me svo to zlostavljanje internetskim putem i za vrijeme utakmice natjeralo da razmišljam o prekidu karijere. Neću to ipak napraviti, jači sam od toga. Osim toga Leia mi to ne bi dopustila. Peterborough je sjajna momčad, kao što smo sjajna momčad Leia i ja”, kazao je Bond.

Leia je Leia Parker, prema navodima The Suna Britanka s najvećim grudima koje ‘hejterima’ služe za izrugivanje i nje i njenog četiri godine starijeg momka.



“Pitam se samo kako to da tvoj beskorisni dečko provodi toliko vremena igrajući se sa tvojim poput nogometnih lopti smiješno velikim grudima i opet nije u stanju uhvatiti loptu tijekom utakmice. Možda bi tebe trebalo postaviti na gol, one bi barem nešto zaustavile”, primjer je poruke koju je dobila Leia Parker na Facebook-profilu.