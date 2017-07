Jedan navijač Levskog zauvijek će pamtiti ljetovanje u četvrtom po veličini bugarskom gradu Burgasu.

Naime, nepoznati navijač u majici Levskog htio je popiti pivu. Ušao je u jedan od pubova u gradu, no napravio je veliku pogrešku. Ušao je u pogrešan pub, onaj u kojem se okupljaju navijači Boteva iz Plovdiva, drugog po veličini grada u Bugarskoj. Vjerojatno su se spomenuti navijači nalazili na ljetovanju u Burgasu, a taj su pub izabrali su kao onaj svoj u kojem će se zabavljati.

Sofija i Plovdiv dva su grada koja se navijački baš i ne vole. A to se moglo vidjeti prilikom ove situacije. Kako bugarski portal Sportal.bg javlja, navijač Levskog je nakon svega nekoliko sekundi po ulasku počeo vikati: “U pomoć, u pomoć”. Kako se u blizini nalazila policijska ophodnja, čula je mladićevo zapomaganje i odmah se pojavila na mjestu “zločina”.





No, navijač Levskog već je bio gol do pasa. Pristalice Boteva skinule su mu majicu njegovog kluba i tako sebi priskrbili navijački trofej. Došlo je do kratkotrajnog i malog sukoba između navijača Boteva i policije koja je sve htjela smiriti, ali bez ikakvih težih posljedica od običnog naguravanja i prepucavanja, piše Sportal.bg.

Vrijedi spomenuti kako je policija prvotno bila uhitila sve prisutne koji su sudjelovali u incidentu, ali nakon što su dokazali da nisu sudjelovali u tučnjavi, odnosno da nisu radili incidente i da nisu imali namjeru raditi ikakve probleme, pušteni su na slobodu.