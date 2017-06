‘MAMIĆ JE MOĆAN, A MODRIĆ JE POKAZAO DA NE POŠTUJE OVU DRŽAVU’: Novinar i bivši BBB-ovac bez dlake na jeziku

Danko Radajac iz Novog lista i Thomas Bauer iz Grizli komunikacija i kolumnist portala Liberal.hr gostovali su u ‘Točki na tjedan’ na N1 i komentirali stanje u hrvatskom sportu.

Promjena iskaza Luke Modrića i otvoreni postupak zbog sumnje u lažno svjedočenje u procesu protiv Zdravka Mamića glavna je vijest hrvatskih medija, a predmet pisanja i svjetskih. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku otvorilo je istragu protiv veznjaka Real Madrida jer postoji sumnja da je počinio kazneno djelo davanja lažnog iskaza.

Za davanje lažnog iskaza kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora

Kazneni zakon u članku 305. za davanje lažnog iskaza predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Modrić je odjednom postao državni neprijatelj broj jedan, našao se na stupu srama. Sport je pao u drugi plan, u hrvatskoj sportskoj javnosti raspravlja se o nekim drugim stvarima, onim koji nemaju baš puno veze sa sportom. Ali imaju sa kriminalom, močvarom u nogometu, stanjem u hrvatskom sportu…



Svemu tome prethodila su dva incidenta koja su imala odlike fizičkog napada na Zdravka Mamića, odnosno, verbalni napad, tj vrijeđanje državne tajnice za sport Janice Kostelić od strane 12 pripadnika Torcide u Supetru na Braču.

‘Janica Kostelić postala političarka podložna svakoj kritici’

Danko Radajac iz Novog lista smatra da se na trajektu za Brač dogodio – narod.

“Onaj dan kad je Janica Kostelić postala državna tajnica, ona je postala političarka podložna svakoj kritici kao i svaki kritičar i ona je zapravo dobila kritiku kao političar na svojoj funkciji. Napad nije bio nasilan, nego vulgaran. Navijači nisu cvijeće, među njima postoje huligani”, rekao je Radajac u emisiji na N1 televiziji “Točka na tjedan” koji je istaknuo kako smatra da je ovo čisto kažnjavanje prema verbalnom deliktu.

Inače, u praksi se na hrvatskim sudovima do sad, uglavnom, nije kažnjavao verbalni delikt kaznom zatvora. No, u ovom slučaju, sedmorica “galamđija” završila su u pritvoru u trajanju od nekoliko dana, nisu dobili istražni pritvor u visini od mjesec dana.

“Kažnjavanje postupka političara i na vulgaran način mora se prihvatiti”, rekao je, dodavši da bi se političari morali moći nositi s puno težim uvredama i dobacivanjima od običnih građana.

“Na Poljudu i Kantridi vikane su puno gore uvrede Franji Tuđmanu i njegovoj supruzi, ali policija nije uhićivala ljude”, rekao je bivši istaknuti pripadnik navijačke grupe Bad Blue Boys Thomas Bauer, koji ne smatra da su kriteriji za ljude na pozicijama različiti od onih za obične građane.

Isti odvjetnički tim već koristio taktiku odugovlačenja

“Treba se sjetiti prosvjeda protiv Jadranke Kosor, toj ženi su izgovarane puno veće kritike nego Janici Kostelić, i nije bilo sankcija”, rekao je Radajac, koji smatra da je spin govoriti da je Kostelić jedna od rijetkih koja je išta pomaknula po pitanju provedbe Zakona o sportu.

Kad je u pitanju suđenje Zdravku Mamiću, Radajac je rekao da se može samo pretpostavljati da je čin oduzimanja punomoći odvjetnicima i odugovlačenja suđenja dio taktike.

“Isti odvjetnički tim je na suđenju Sanaderu isto koristio taktiku odugovlačenja. Nije to nešto neobično. Mamić nije bio toliko vulgaran kad je otkazivao punomoć odvjetnici, on ima širi vokabular psovki inače”, rekao je Radajac i dodao kako je “činjenica da je Zdravko Mamić jako moćan i kontrolira puno toga”,

‘Mamić se voli prikazivati moćnijim nego što jest’

“Ali činjenica je i da se Mamić voli prikazivati moćnijim nego što jest. To je demonstracija sile”, rekao je Bauer.

Dotaknuvši se svjedočenja reprezentativca Luke Modrića, Radajac je istaknuo da je ono bilo humoristično.

“Dovedeno je do razine apsurda i nije čudno da društvene mreže pucaju s tim njegovim ‘Ne sjećam se’, čime je on pokazao da ne poštuje ovu državu”, rekao je Radajac, dodavši da je Modrić mogao ispasti junak nacije, ali odlučio je to ne učiniti.

Bauer smatra da je Modrić idealan kapetan reprezentacije u Savezu koji vodi Davor Šuker, a kojoj je Ante Čačić trener.

“Promjene će doći. One moraju doći i postala je kritična masa koja neće dopustiti da to sve ostane na statusu quo”, rekao je Radajac.

“Navijači su uvijek ispred vremena i ostatak nacije treba dostići njihovu razinu”, rekao je Bauer.