LUDE SCENE U NORVEŠKOJ: Osvojio kup, pa se na proslavi skinuo do gola i nataknuo pehar na penis

Uopće ne žali zbog svog performansa

Lillestrom je u u finalu norveškog kupa sa 3-2 pobijedio Sarpsobrg, ali glavna vijest bio je igrač pobjedničke momčadi koji je na proslavi napravio pravi show.

Riječ je o Aleksanderu Melgalvisu, latvijskom veznjaku koji se na proslavi uz pratnu benda počeo polagano skidati i plesati te su svi mislili da će se zaustaviti kada je došao do bokserica.





No on je odlučio otići do kraja i skinuti sve! A kao da mu to nije bilo dovoljno, uzeo je i pobjednički pehar i nataknuo ga na spolovilo.

How Aleksander Melgalvis celebrated winning the Norwegian Cup… pic.twitter.com/YttIhY7Dxp — ProTipster UK (@ProTipsterEN) December 5, 2017

No nimalo ne žali za svoji postupkom:

“Dobio sam puno pozitivnih reakcija. Nisam želio nikog uvrijediti, žao mi je ako jesam, samo sam se zabavljao. Nisam još razgovarao s majkom, ali otac mi kaže da nije mislila da je bilo glupo. Samo joj je cijela proslava bila dosadna”, rekao je Melgalvis za norveške medije.