LEGENDARNI KOŠARKAŠ BUBNUO I OSTAO ŽIV: O’Neal šokirao američku javnost svojim nedostatkom inteligencije i znanja

Legendarni bivši NBA košarkaš Shaquille O’Neal izvalio je nevjerojatnu glupost i tako šokirao američku javnost svojim nedostatkom, očito, inteligencije kao i elementarnog znanja.

Naime, Shaq je izjavio za američke medije kako je zemlja, pazite sad ovo, ravna ploča, kako Kolumbo nije otkrio Ameriku, a kao dokaz svojoj tvrdnji da je zemlja ravna ploča, Shaq je iznio jedan suludi detalj koji ulazi u rubriku vjerovali ili ne. Sad pazite ovo:

“Istina, zemlja je ravna, to je to. Slušajte, postoje tri načina manipulacije ljudskim umom – ono što ste pročitali, ono što vidite i ono što čujete. U školi nas prvo uče da je Kolumbo otkrio Ameriku, ali kad je on tamo došao, naišao je na ljude tamnije boje kože kako puše lulu mira. I što vam to onda govori? Govori da Kolumbo nije otkrio Ameriku. Ista je stvar s zemljom za koju se smatra da je okrugla. Pa kako je okrugla? Dakle, vozim se od obale do obale i meni to izgleda ravno. Vozim od Floride do Kalifornije često i to izgleda ravno. Ne idem gore-dolje pod kutom od 360 stupnjeva. I sve ono o težini, da li ste pogledali u Atlanti sve one zgrade? Hoćete kazati da je Kina ispod nas? Nije. Svijet je ravna ploča”, objasnio je Shaq koji se tako uključio u raspravu koju je prije nekih mjesec dana započela zvijezda Cleveland i jedan od najboljih košarkaša lige, fantastični Kyrie Irvin.





Kako je novinar portala Iflscience.com, koji je prenio ovo razmišljanje Shaqa, napisao:

“I što onda Shaq misli, kakvog je oblika zemlja? Tko zna, možda će sljedeći dobitnik Nobelove nagrade stvarno ponosno izjaviti: ‘Zemlja je ravna ploha”, šaljivo piše Iflscience.com.