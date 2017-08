IZA ZLATNE MEDALJE SKRIVA SE ZLATNO SRCE: Anđelo Šetka ispunio obećanje i odveo vukovarsku djecu na more

Ono što je početkom mjeseca bilo najavljeno, sada je i ispunjeno na radost svih, a najviše na čast hrvatskog vaterpolista koji je dokazao da uz zlatnu medalju ima i zlatno srce. Anđelo Šetka mlade je vukovarske vaterpoliste doveo na more u Split.

Na ideju je Šetka došao kad je s reprezentacijom gostovao u Vukovaru. Anđelo je sa suigračima tada slušao kako djeca pričaju da im nedostaje osmijeha, druženja na moru… Šetka ih je saslušao i obećao pomoći. Sada je to i napravio.

“I znate što je najbolje u svemu? Sve je to riješeno bez kune. Mnogo mi se ljudi javilo kad sam javno iznio svoju ideju, a i osobno sam nazivao sve koji bi mogli pomoći”, prenosi njegove riječi portal 24sata.hr.

“Dugo sam razmišljao kako bih pomogao. Mislio sam doći na 2-3 dana i s klincima igrati vaterpolo. Mislio sam da bi im nešto značilo da treniraju sa svjetskim prvakom. No onda mi je na pamet pala ideja da ih sve dovedem na more. To im sigurno neizmjerno više znači. Drago mi je da sam sa svjetskim naslovom dobio svojih pet minuta, koje sam mogao iskoristiti za ovaj plemeniti cilj”, izjavio je 31-godišnjak koji je cijeli godišnji odmor usmjerio u uspješnu realizaciju ovog plana.

“Volio bih da ovo preraste u tradiciju, ali da ne bude samo jednosmjerno. Rado bih i da mladi splitski vaterpolisti dođu u Vukovar. Da se i oni upoznaju s poviješću ovoga grada”, zaključio je osvajač svjetskog zlata iz Budimpešte.