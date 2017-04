SP 2018. BIT ĆE FESTIVAL NASILJA! Ruski huligani Hrvatima poslali opaku poruku: ‘Htio bih dati besplatni savjet momcima…’

Nogometni huliganizam ponovno se našao pod povećalom javnosti i medija, posebno nakon incidenata ruskih huligana u Marseilleu za vrijeme trajanja Eura prošloga ljeta.

Nogometni huliganizam već dugo u takvoj mjeri nije bio aktivan i prisutan, a samim time kao subkulturna, socijalna pojava zanimljiva je za promatranje i praćenje. Pojava za koju su mnogi mislili kako je samo dio povijesti.

Probuđen nogometni huliganizam

Ruski huligani probudili su nogometni huliganizam i otvorili novo crno poglavlje najvažnije sporedne stvari na svijetu, podignuvši ga na jednu višu, organiziraniju razinu. I to je ono što pomalo plaši javnost.

To je, naime, vidljivo u BBC-evom dokumentarnom filmu pod nazivom “Ruska huliganska vojska”, u kojem je glavna tema nadolazeći Mundijal koji se 2018. godine održava u Rusiji, a secirala su se i događanja na Euru kao i rusku “strategiju” kako biti “najjači” u Europi.

Što će se dogoditi u Rusiji 2018.?

Nakon nereda u Marseilleu gdje su ruski huligani ostvarili najavljeno i iskalili se na “debelim, pijanim i bahatim” Englezima, kako Rusi opisuju pristalice Gordi Albiona, javnost i mediji pitaju se što će se dogoditi, tek, u Moskvi, Rostovu i ostalim gradovima domaćinima SP-a?

“Za neke će to biti festival nogometa, za druge će biti festival nasilja”, kazat će jedan od vođa huligana Rostova na Donu koji spadaju u jedne od najgorih u toj zemlji.

Moderni oblik nogometnog huliganizma

Upravo on, zajedno sa njih još nekoliko BBC-evom novinaru objašnjavaju kako to izgleda današnji, moderni oblik nogometnog huliganizma koji su upravo oni unijeli na europsku navijačko-huligansku scenu, a usko je vezan uz borilačke sportove i bavljenje njima.

Sve navedeno jako se dobro vidjelo uoči utakmice Rusije i Engleske (1-1), gdje je nekoliko stotina “dobro organiziranih” ruskih huligana, kako se u dokumentarcu opisuje, teroriziralo nekoliko tisuća engleskih navijača koji doslovno nisu znali što ih je snašlo, kad su se grupice od pedesetak ruskih huligana počele zaletavati na njih, među njih, spremni na tučnjavu, na obračun.

Krvavi pohod u Marseilleu

Epilog ruskog pohoda u Marseilleu bila su dvojica u komi, život petorice nekoliko je dana visio o niti, više od sto ljudi bilo je ozlijeđeno, a trideset je bilo hospitalizirano. Ne moramo niti napominjati kako su u pitanju samo Englezi.

“Nekoliko sati prije utakmice uživao sam i odmarao se. Htio sam samo uživati u suncu i lijepim Francuskinjama Ispred mene na stolu bile su četiri pive. I odjednom su se pojavili Rusi. Napravili su kaos. Oni su tamo bili samo kako bi napali Engleze”, opisuje engleski navijač Steve Jamnitzky koji je bio svjedok nereda u Marseilleu, dok je drugi navijač Gordi Abiona Craig Lyons dodao:

‘Oni su imali namjeru nekoga ubiti’

“Imali su namjeru nekoga ubiti, nanijeti takve ozljede da se usmrti nekoga. Ne ih samo istući. To se moglo itekako dobro vidjeti u njihovoj brutalnosti. Izgledalo je sve kao vojna operacija. Znali su tko što radi, nije to bilo netko nekog sruši na tlo i to je to. Njih više je gazilo jednog. Bez milosti. Skakalo se po njima. Jedan engleski navijač koji je služio u Afganistanu i Iraku kazao je kako se više bojao tada, nego ikad u ratu”, opisuje Lyons jezive scene nasilja u Marseillu koje se mogu vidjeti u dokumentarnom filmu u obliku snimaka s lica mjesta, a jedan ruski huligan svoj krvavi pohod dokumentirao je “GoPro” kamerom, što možete vidjeti u videu dolje.

Ono o čemu se dosta priča, ne samo vezano za nerede u Marseilleu, već općenito kad je riječ o ruskim huliganima, je njihova fizička spremnost.

Puno vremena provode trenirajući

Naime, radi se o ljudima koji treniraju borilačke sportove i puno vremena provode na trenizima. Ne puše, ne piju, ne drogiraju se. Bavljenje borilačkim sportovima (MMA, boks i ostalo) im je u prvom planu.

Kao i navijački život i sve što ide s tim. Imaju i borbe u kojima rade selekciju i nalaze svoje nove članove željne obračuna za slavu njihove navijačke grupe, kluba, “majke Rusije”, kako sami ističu. Jako su nasilni i navijački obračuni za njih su način života.

Uz spomenuto, iznimno su međusobno dobro povezani i dobro se poznaju. Druže se i u periodu kad nema utakmica i tučnjava. Točno znaju kako će tko reagirati u tučnjavama, u određenim situacijama, na koga se može računati više, na koga manje. Tko će stajati u prvoj, drugoj, trećoj “liniji”, kako će reagirati ako stvari za njih prilikom sukoba ne krenu u željenom smjeru.

U Marseilleu su nerede napravili potpuno trijezni, koristeći taktiku, kako su sami poslije otkrili, navlačenja u sporedne uske uličice, kako bi brojčanu inferiornost Engleza učinili nebitnom.

Uz to, kontrolirali su sve okolne uličice, na taj način ne dozvolivši da budu napadnuti s leđa, iznimno motivirani da engleske huligane pošalju u ropotarnicu povijesti.

Bili su spremni, utrenirani za puno veće napore od tučnjave sa suparničkim navijačima, odnosno od “ganjanja” istih, za “kontakte” s njima.

Vrlo dobro organizirani

“Jedna od ključnih stvari je, kad govorimo o ruskim huliganima u Marseilleu, to da su bili vrlo dobro organizirani, trijezni… Bili su to hard-core huligani koji puno vremena provode trenirajući u dvorani. Fizički su jaki i spremni”, objašnjava u dokumentarnom filmu “Ruska huliganska vojska” doktor znanosti Geoff Pearson, stručnjak za nogometno nasilje na sveučilištu u Manchesteru.

Odlučno odbacuju negativni imidž ruske prošlosti

To su ljudi koji odlučno odbacuju negativni imidž ruske prošlosti o zemlji koja ima ozbiljnih problema s alkoholom, tolikih da svojedobno poprimila oblike i nacionalne krize. Bilo je to u trenucima raspada Sovjetskog saveza, kad je u Rusiji zbog problema s alkoholom životni vijek muškaraca pao s 65 na 57 godina.

“Votka? To je sad prošlost”, odlučno je rekao jedan od vođa huligana iz Rostova koji je i trener “prve ekipe” navijača Rostova koji je za vrijeme davanja intervjua BBC-u bio zamaskiran, kako ne bi odao svoj identitet i od straha od policije, koja je već sad krenula u obračun s huliganima kako bi za vrijeme trajanja SP-a sve prošlo u najboljem redu.

Dogovorene tučnjave

Kod njega se u dvorani pripadnici huliganskog krila navijača Rostova pripremaju za dogovorene tučnjave na “livadi” s pripadnicima ostalih navijačkih grupa, kao i nadolazeći SP. Radi se o tučnjavama bez oružja (palice, baklje, rakete, bokseri…), samo na šake, s jednakim brojem ljudi na obje strane.

“Ako želiš postati dobar borac na ‘livadi’, onda se moraš i boriti na ‘livadi’, na borilačkom polju. Neki skupljaju poštanske markice, drugi pak vole planinarenje. Ima i onih koji skupljaju automobile. Svatko ima svoj hobi. Mi se volimo tući. Ne vidim ništa loše u tome, niti itko nagovara nekog na zlo. Smatram da je to bolje od alkohola, pušenja ili droge”, kazao je huligan iz Rostova.

Inače, dogovorene tučnjave na “livadi” imaju i pravila. Nikoga ne ubij i ne iživljavaj se na njemu kad je na tlu. Iako, huligani Rostova poručuju:

Internet prepun tučnjava Rusa

“Mi imamo i jedno svoje. Kad je na tlu, pobrini se da se više ne ustane. Naravno, da ne ustane za vrijeme trajanja tučnjave”.

Internet je prepun dogovorenih tučnjava ruskih huligana u gradu, na livadama i u šumama koji se diče time da su najjači, najspremniji, da su-Rusi. Kod njih je izražen jak nacionalni naboj i velika želja za borbom.

“Mi želimo promovirati ruski stil borbe u navijačkom svijetu. Želimo biti jači i spremniji kako bi obranili sebe, obitelj, narod. Svakog u svijetu kad pitate o Rusima kazati će kako su Rusi borci. Poput ruskog medvjeda.”

Rusi se ponose što su istukli engleske navijače

Engleski huligani bili su strah i trepet nogometne Europe, a sad su se i oni sami susreli s modernim nogometnim huliganizmom. Borcima koji svakodnevno vježbaju u dvoranama kako bi bili što spremniji za suparničke navijače. Bez obzira radilo se o sukobu na livadi, u šumi ili na ulici sa “svim i svačim”.

Rusi se jako ponose što su istukli engleske navijače u Marseilleu. Toliko da se oni sami sprdaju s tim, ističući kako je su malobrojniji Rusi pokazali višestrukobrojnijim Englezima “kako se to radi”.

“Tamo je 150 Spartanaca, huligana iz raznih dijelova Rusije s*ebalo pijane krave zvane Engleze iz Lutona, Leedsa i ostalih dijelova zemlje koja gaji zapadnjački kvarni oblik ljudskih vrijednosti. Ti engleski huligani danas su smiješni”, istaknuo je jedan od najpoznatijih ruskih nogometnih huligana, 37-godišnji Vassilij zvani “Ubojica”, kojeg su engleski mediji proglasili organizatorom nereda u Marseilleu, da bi se na kraju ispostavilo kako on uopće nije bio u Francuskoj jer je čekao rođenje svog petog djeteta. Sve je pratio putem interneta i bilo mu je žao što nije bio tamo.

Član ruskog parlamenta Igor Lebedev putem je Twittera proteklog ljeta čestitao ruskim huliganima na “dobro obavljenom poslu u Francuskoj” i na tome što su obranili čast svoje zemlje.

Lebedev je i prije nešto manje od mjesec dana predložio da dogovorene navijačke tučnjave postanu sport.

Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!https://t.co/g4ZKsFPDTt — Игорь Лебедев (@Russian1972) June 13, 2016

‘Pijane krave zvane Englezi’

“Ne vidim ništa loše u tome”, izjavio je Lebedev koji je i član organizacijskog odbora SP-a.

Hard-core huligan je i Maksim Taranov, boksač i jedan od vodećih huligana Dynama iz Moskve. On je i trener 23-godišnjem Danilu koji uskoro ima i svoju treću profesionalnu borbu u boksu.

I on je također nogometni huligan Dynama, mladić koji je odrastao na “surovim ulicama Moskve”, kako je to njegova supruga objasnila.

‘Više ne pijemo i alkoholizirani ne napadamo baš svakog’

“Danas imaš puno snimaka ruskih dogovorenih tučnjava navijača. Ti isti navijači bore se na turnirima, osnivaju i vode svoje borilačke klubove, imaju drugačiji sustav vrijednosti od običnog alkoholiziranja. Mi se trudimo naučiti boriti što bolje. To je normalna tendencija svakog zdravog Rusa. Više ne pijemo i alkoholizirani ne napadamo baš svakog. Pokazujemo hrabrost, snagu, spremnost. Nogometni huligani poput nas su časni i neustrašivi”, objašnjava Maksim Taranov.

Jedni od onih huliganskih grupa koji su u Marseilleu napravili kaos su bili tzv. “Mesari iz Orela”. Oni navijaju za klub koji se natječe u trećoj ruskoj ligi, ali sebe smatraju jednim od najgorih u Rusiji.

Upravo su oni bili u centru nasilja na Euru kad su u crnim majicama sa obilježjima grupe poput kamikaza napadali Engleze.

‘Pokazali smo Englezima gdje im je mjesto’

“Kad smo se pojavili u luci u Marseilleu, Englezi su nas odmah počastili srednjim prstom. Njih je bilo svugdje. U svakom restoranu, pubu, ulici… Svi su imali boce u rukama spremni da ih bace na nas. No, iako ih je bilo puno više, pokazali smo im gdje im je mjesto. Uzeli smo im veliki broj zastava koje su oni, onako glupo pijani, objesili po kafićima. Za njih je nacionalna zastava njima bez vrijednosti. Nama je naša zastava čast i ponos. To još gajimo iz drugog svjetskog rata”, poručili su huligani iz Orela.

Za vrijeme trajanja Eura pisalo se, posebno u engleskim medijima, o tome da su se ruski huligani posebno spremili za obračun s Englezima. Međutim, huligan koji se predstavio kao Roman za Daily Mail je bio kazao:

‘Nas ne zanima što Europa misli o nama, mi znamo da se baš svi boje Rusa’

“Nas ne zanima što Europa misli o nama, mi znamo da se baš svi boje Rusa. Čitao sam negdje da se piše kako smo se posebno pripremali za sukob s Englezima, ali to nije točno jer nas oni više ne zanimaju previše. Oni nam već dugo nisu izazovan suparnik u tučnjavi. Oni su debeli, pijani i stari. Ono što nas zanima na ovom Euru su tučnjave protiv Hrvata, Poljaka i Šveđana. Oni nam predstavljaju prave ”suparnike”, s njima bi se bilo zanimljivo potući. Oni nam mogu pružiti otpor, a Englezi će se napiti, dobiti batine od nas, izgubiti transparente i pobjeći”, zaključio je priču Rus.

Jedan ruski huligan poslao je, pak, poruku Hrvatima, Poljacima, Englezima, odnosno svima onima koji se na SP spremaju kako bi se obračunali s njima i koji bi se u Rusiji htjeli huliganski pokazati i dokazati.

U njihovom dvorištu. Naravno, pod uvjetom da se spomenute zemlje plasiraju na Mundijal. Inače, hrvatski nogometni huligani cijenjeni su u navijačkom svijetu, a samim time i “tražena roba”.

‘Rođeni smo ratnici, to je u našoj krvi’

“Htio bih dati besplatni savjet momcima koji se spremaju doći na SP u Rusiju 2018. godine. Učite povijest naše zemlje. Mi smo u ratu gotovo svakih 100 godina. Rođeni smo ratnici, to je u našoj krvi. Ako dođete u našu zemlju s mačem, poginut ćete od tog istog mača”, dao je do znanja Rus.

Predvodnik napada “Mesara iz Orela”, huligan koji nije htio za vrijeme davanja intervjua za spomenuti BBC-ev dokumentarni film kazati kako se zove (za potrebe snimanja nazvao se Denis), otkrio je i taktiku koju su imali kad su napadali Engleze.

“Koristili smo taktiku ulice koju smo puno puta ranije koristili u navijačkim sukobima. Znači, svi upadamo i svi kao grupa se izvlačimo. Nema ostavljanja nikoga. Svi smo zajedno u tome kao grupa. Uvijek se držimo zajedno. Nema odvajanja. Englezi su svoje ljude ostavljali na milost i nemilost nama, bježali su poput kukavica”, otkrio je Denis.