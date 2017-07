HRVATSKA PONIŽENA UOČI ‘CLASICA’ SA SRBIJOM: Ovo izgleda uistinu loše, ali može biti dodatni motiv

Vaterpolski ‘clasico’, sraz dvije najbolje momčadi na svijetu Hrvatske i Srbije, očekivano je privukla zanimanje sviju, pa i kladionica.

A u kladionicama je, očekivano, sve na strani Srbije zbog velikih pobjeda Delfina protiv Hrvatske u posljednja tri susreta (SP u Kazanju 2015., EP u Beogradu 2016. i OI u Riju 2016.). Pa tako kvote u hrvatskim kladionicama na pobjedu Srbije kreću se od svega 1,25 do 1, 35.

Na pobjedu Hrvatske, kvote idu od 4, 15 do čak 5.00, dok je na neriješeni ishod u regularnom dijelu od 8,00 do 9,00. Kvote, dakle, “ne plivaju” za Hrvatsku. No, to našima može samo biti dodatni motiv da konačno pobijede Srbiju jer kvalitetu za to zasigurno – imaju!