HRVATI PRITVORENI U ZLOGLASNOM CZ-U: Na putu u Beograd zadovoljno se smješkali ne znajući što će ih sve zadesiti

Petorica Hrvata koji su sudjelovali u velikim neredima na stadionu Partizana bit će zadržani u pritvoru na 30 dana

NAVIJAČI IZ BEOGRADA ZA NET.HR: ‘Priča o plaćenicima iz Hrvatske je spin i podvala skupine bliske Aleksandru Vučiću’

HULIGANI SE BRANILI ŠUTNJOM: Srpsko tužiteljstvo traži 30 dana pritvora, plan skovan u Zagrebu?

Tajnica suda Tanja Koljenčić Milenković pojasnila je da je sudac protiv osumnjičenih odredio mjesec dana pritvora zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i uznemiravanja javnosti. Od šestorice Hrvata, petorica su se pojavila pred sucem jer je jedan i dalje u bolnici zbog teških ozljeda, ali pritvor je određen za svu šestoricu.



“Angažirala nas je osoba iz Beograda, nismo znali što se sprema, rečeno nam je da trebamo čuvati jednu osobu na tribinama”, navodno je rekao jedan od njih na saslušanju, a prenosi Kurir. Isti portal navodi kako je cijena tog ‘osiguranja’ bila čak 8000 eura.

Prijete im dugogodišnje zatvorske kazne

Nevezano uz novčane cifre koje se često spominju u medijima (10000 eura, 100 eura), našim državljanima sada prijeti duga zatvorska kazna. Mogu ih optužiti za kazneno djelo za ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’. Za to bi dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe.

Nadalje, ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete, prenosi 24 sata. Navodno je i kod jednog od njih šest pronađena veća količina narkotika što bi također moglo utjecati na rasplet cijele priče.

Pritvoreni u zloglasnom CZ-u

Nakon saslušanja, Hrvati su prebačeni u Okružni zatvor u Beogradu koji je u Srbiji poznat kao Centralni zatvor ili skraćeno, CZ. Riječ je o zatvoru poluotvorenog tipa koji je izgrađen 1953. godine te u se u njemu u prosjeku nalazi oko 700 pritvorenika i 50 osuđenika.

Bijeg iz CZ-a, navodno je nemoguć, a u njemu osim loših uvjeta vladaju i posebna pravila koja za one koji ih se ne pridržavaju, mogu biti vrlo pogubna.

NOVA ŠOKANTNA SNIMKA IZ BEOGRADA: Krvavi i ošamućeni huligani teturali dok ih je policija postrojavala

“Kada dođeš u sobu, odmah vođi sobe daješ papire na uvid. To su papiri koje dobiješ pri ulazu u zatvor, a na kojima piše razlog zbog kojeg si tu. I tu je jako važno što si izjavio na policiji jer ako si priznao zločin, ne piše ti se dobro. Moraš držati jezik za zubima, ne smiješ vjerovati nikome i moraš imati puno sreće”, rekao je jedan bivši zatvorenik za srpski Telegraf.

Hvalili se dolaskom

Postoji nekoliko priča i teorija prema kojima su se Splićani zaputili u Beograd, ali srpski Telegraf došao je do fotografije na kojoj se vidi kako se zadovoljno smješkaju na jednoj benzinskoj postaji niti ne znajuću što ih čeka na okrutnom Partizanovom stadionu.