HRVAT PROPJEVAO NA POLICIJSKOM SASLUŠANJU? ‘Trebali smo čuvati jednu osobu, dobio sam 8000 eura, Nismo znali što se sprema…’

Uhićeni hrvatski državljani pred tužiteljstvom su se branili šutnjom, ali jedan je od njih ipak odlučio progovoriti na policijskom saslušanju:



“Angažirala nas je osoba iz Beograda, nismo znali što se sprema, rečeno nam je da trebamo čuvati jednu osobu na tribinama”, prenosi srpski Kurir, Isti je huligan navodno izjavio kako je od jednog Grobara za taj posao dobio 8000 eura.

Kroz medije su se dosada provlačile cifre od 10,000 i 100 eura te je teško znati koji su uistinu pravi razlozi odlaska Splićana na vječiti derbi i izazivanja nereda.

Ono što je sigurno jest da će idućih 30 dana provesti u Okružnom zatvoru u Beogradu koji je poznat po nemilosrdnosti i posebnim pravilima koja vladaju u njemu. Tamo će čekati odluku suda, a ovisno za što će ih osuditi, prijeti im zatvorska kazna od šest mjeseci do 12 godina.

Kazne od šest mjeseci do 12 godina

Mogu ih optužiti za kazneno djelo za ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’. Za to bi dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe.

Nadalje, ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.

Strašne scene

U međuvremenu, u javnosti se pojavila snimka koja je snimljena netom nakon što je policija udaljila huligane sa tribine. Na njoj se vidi kako većina navijača dezorijentirano tetura i kolike su posljedice grozne tučnjave u kojoj su izvukli deblji kraj.