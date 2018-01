FOTO, TIJELO TREĆEG NAJPLAĆENIJEG IGRAČA SVIJETA OSLIKAVA HRVAT: Coutinhove tetovaže djelo su karlovačkog majstora

It was a pleasure to tattoo Liverpool players @phil.coutinho & @dejanlovren06 top lads 👍 #megrimtattoo #markovisnic #markvi #dejanlovren #philcoutinho #lfc #liverpool

A post shared by Marko Višnić, Megrim Tattoo (@markovisnictattoo) on Feb 17, 2015 at 12:40pm PST