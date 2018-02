FOTO, JEDAN NFL NAVIJAČ I DALJE ŽIVI SVOJ SAN: Prelijepa Genie na Super Bowlu se pojavila s fanom koji ju je osvojio prošle godine

Brady ove godine nije stigao do pobjede, ali za Goehrkea je mnogo važnije da mu je to uspjelo prošle godine

SUPER BOWL: Tom Brady i Patriotsi ostali bez titule u dramatičnoj završnici, Eaglesi osvojili povijesni naslov

APSOLUTNI KAOS I LUDILO NA ULICAMA PHILADELPHIJE: Lete novčanice, mladić je zaprosio djevojku, a ljudi vise sa semafora

Super Bowl rijetko kada razočara. Eaglesi su sinoć došli do svog prvog naslova u Super Bowl eri i to protiv favoriziranih New England Patriotsa koji su prošle godine izveli fantastičan preokret i u konačnici pobijedili Atlanta Falconse.



John Goehrke navijač je kojeg je ta pobjeda možda učinila i najsretnijim čovjekom na svijet u u tom trenutku. Naime, prelijepa kanadska tenisačica Eugenie Bouchard napisala je na Twitteru tijekom finala da će pobjedu odnijeti Atlanta. Na to joj je odgovorio Goehrke i napisao da mora izaći s njim ukoliko Patriotsi pobjede.

Tom Brady i društvo izveli su pravo čudo i došli do pobjede, a prelijepa Kanađanka odlučila je ispoštovati okladu te izaći sa sretnim mladićem. Nakon toga, zajedno su viđeni na još nekim nagađanjima, a u medijima su se pojavila i nagađanja da su par. Kako ih je prošli Super Bowl povezao, na ovaj su odlučili otići zajedno. Tko zna, možda su i ovaj put pale neke oklade.

Talking to you guys ❤️ A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 4, 2018 at 10:51am PST

Guess who’s back A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 3, 2018 at 7:20am PST

👾 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Nov 13, 2017 at 12:09pm PST