JE LI NA RUJEVICI BILO POVEĆANE POLICIJSKE REPRESIJE? Pitali smo snage reda što se događa, evo što su nam odgovorili…

Dobili smo odgovor iz policije u vezi našeg upita o razlogu povećane represije od strane policije prema navijačima Rijeke na Rujevici.

Što se to događa na Rujevici? Pitanje je koje zanima hrvatsku javnost, posebno bolje poznavatelje i pratitelje hrvatske navijačke scene. Naime, otvaranje sezone u HNL-u za Rijeku obilježio je sukob interventne policije i navijača Rijeke.

Nemilim scenama, tad, svjedočit se moglo nedugo nakon završetka utakmice u kojoj je domaćin rezultatom 2-0 otvorio domaću sezonu protiv sastava Slaven Belupa. Jedan pripadnik stare garde Armade koji je tad bio na istočnoj tribini stadiona na Rujevici u društvu devetogodišnjeg sina Ivana’ i koji je bio ‘jedan od onih najmlađih navijača koji su imali prilike osjetiti kakav učinak ima sprej’.

Pretjerana reakcija policije?

Reakcija policije koja je, prema riječima navijača, na tribinu uletjela bez pretjeranog razloga (zbog jedne osobe koja je bila na ogradi, ali koja nije imala namjeru uletjeti na teren). Armada je proteklog vikenda odgovorila policiji na represiju, kako oni ističu. Pa je tijekom susreta 2. kola HNL-a između Rijeke i Rudeša (pobjeda bijelih s Rujevice 4-1) bojkotirala navijanje, a nakon toga u 80. minuti napustila je tribinu.



Odlučilo smo istražiti slučaj i odgovoriti na pitanje: Što se to događa u Rijeci i zašto je policija odjednom tako represivna i stroga, a navijači Rijeke nisu napravili nikakve incidente u posljednjim utakmicama na Rujevici?

Tu mislimo i na susrete koji su odigrani prošle sezone u HNL-u, dva susreta ove sezone u prvenstvu i jednu europsku utakmicu protiv “The New Saintsa”. Prema našim saznanjima, policija je u Rijeci stroža nego inače prema Armadi. Zašto? Isto se to pitaju članovi Armade i ostali “normalni” navijači, tzv. simpatizeri. Nitko ne zna točni odgovor na to pitanje.

Sve pomalo podsjeća na Maksimir

Sve pomalo podsjeća na policijsko “treniranje strogoće” kakvo se moglo vidjeti na Maksimiru prema Bad Blue Boysima. Doduše, to nije takvog intenziteta, ali čini se kako su organi reda u Rijeci uzeli na zub riječke ultrase.

Kontaktirali smo HNK Rijeka koji su nam kazali kako su imali sastanak s predstavnicima policije upravo kako se takve scene ne bi više ponavljale na budućim utakmicama na Rujevici. Nismo uspijeli doznati što je zaključeno na sastanku. I klub i policija to skrivaju kao “zmija noge”.

HNK Rijeka je u svom priopćenju nakon incidenta protiv Slaven Belupa naglasila kako “HNK Rijeka ne podržava nikakav oblik nasilja niti protuzakonitog ponašanja i kako će se poduzet sve kako bi se navijači na Rujevici osjećali sigurno prilikom posjete stadiona kao što je to i bio slučaj u protekloj sezoni”. Isto tako, iz kluba su poručili kako oni ne bi htjeli da se ova priča i dalje poteže, ali zbog adekvatnog, pravovremenog i objektivnog informiranja javnosti, odlučili smo istražiti čitav slučaj i relevantnim osobama postaviti određena pitanja. Jesmo li dobili odgovore? To prosudite sami u nastavku teksta.

Kontaktirali smo i Ured načelnika “Policijske uprave primorsko-goranske” i na naša postavljena pitanja odgovorili su nam proširenim priopćenjem koje prenosimo u cjelosti.

“Nastavno na priopćenje Policijske uprave primorsko-goranske od 16. srpnja 2017. godine u svezi intervencije policije na nogometnoj utakmici I. HNL između HNK «Rijeka» i NK «Slaven Belupo», dostavljamo nadopunu priopćenja.

‘Došlo do narušavanja javnog reda i mira s početkom u 22.51 sati’

Kao što smo prethodno izvijestili, tijekom gore navedenog javnog okupljanja došlo je do narušavanja javnog reda i mira s početkom u 22.51 sati, kada je više navijača HNK “Rijeka” napalo zaštitara angažiranog na osiguranju javnog skupa, a nakon toga i policijske službenike Interventne jedinice policije Rijeka koji su intervenirali na zahtjev zaštitara.

Policijski službenici su u uspostavljanju javnog reda i mira i u odbijanju napada od sebe ili na drugu osobu primijenili sredstva prisile i to: palicu i raspršivač s nadražujućom tvari, a sukladno odredbama članka 84. stavak 1. točka 1 i 3. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

Analizom cijeloga događaja, posebice analizom i pregledom snimke nadzorne kamere na kojoj se vidi postupanje policije prema navijačima i ponašanje navijača prema policijskim službenicima, nisu utvrđena prekoračenja policijskih ovlasti.

Tri osobe zatečene su na prostoru stadiona u alkoholiziranom stanju (1,95 g/kg, 2,09 g/kg i 2,47 g/kg) te su privedene tijekom provođenja aktivnosti na osiguranju nogometne utakmice. Zbog počinjenja prekršaja iz članka 4. stavak 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima uručeni su im prekršajni nalozi sukladno odredbama Zakona o prekršajima.

Privedene još tri osobe

Tijekom do sada provedenog kriminalističkog istraživanja u svezi utvrđivanja identiteta osoba koje su 15 srpnja 2017. sudjelovale u protupravnom ponašanju, 22. srpnja 2017. privedene su još tri osobe koje su počinile prekršaj iz članka 4. stavak 5. Zakona o sprječavanju nasilja na športskim natjecanjima ‘Bacanje predmeta u natjecateljski ili gledateljski prostor’. Kriminalističko istraživanje još uvijek je u tijeku, a izuzete snimke nadzorne kamere koristit će se u daljnjim postupcima pred nadležnim institucijama o čijim će rezultatima javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da je odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima propisana svrha zakona koja se odnosi na osiguravanje sigurnosti gledatelja, natjecatelja i drugih sudionika sportskog natjecanja. Istovremeno u istom su Zakonu određene i obveze i odgovornosti sportskih klubova, gledatelja, sportaša, trenera i sl., sredstava javnog priopćavanja, nadležnog ministarstva sporta i ministarstva za unutarnje poslove.

Policija je, dakle, kao i svi drugi ranije navedeni, dužna postupati u skladu sa zakonom i poduzeti one zakonom propisane mjere i radnje kojima se sportsko okupljanje održava u okruženju koje sprječava nerede, nasilje, protupravna ponašanja, kako bi se zaštitili građani i njihova imovina.

‘Nakon nogometne utakmice narušen je javni red i mir’

Koja su to protupravna ponašanja i koje su sankcije također je propisano Zakonom. U događaju nakon nogometne utakmice narušen je javni red i mir, napadnut je djelatnik zaštitarske službe za vrijeme obavljanja svojih zadaća, a nakon toga i policijski službenici na koje su navijači bacali čaše, stolice, vrijeđali ih, udarali i dr. Sredstva prisile uporabljena su poradi uspostavljanja javnog reda i mira i odbijanja napada na policijske službenike i druge osobe.

Ovom prilikom zahvaljujemo velikom broju navijača i građana koji se prije, za vrijeme i nakon ovakvih sportskih okupljanja pridržavaju uputa policije i na taj način svojim korektnim ponašanjem sudjeluju u stvaranju sportskoga ozračja.

Policija će i nadalje protiv svih prijestupnika, bez obzira o kojoj je vrsti događaja riječ, poduzimati zakonom propisane mjere i radnje u cilju provođenja svoje osnovne zadaće, a to je zaštita života i imovine građana. Odlučno smo i protiv svakog oblika nasilja. To je naš posao i zadaća te ćemo učiniti sve ono što je u našoj nadležnosti u cilju sprječavanja svih njegovih oblika i pojavnosti u društvu uz potrebno uključivanje i drugih nadležnih čimbenika”, stoji u priopćenju.