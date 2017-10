VRUĆI POLJUBAC TOTTIJEVE SUPRUGE I ATRAKTIVNE STARLETE NAPALIO TALIJANE: ‘Još uvijek mi se noge tresu’

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 23:08 12.10.2017

Poznata talijanska manekenka i voditeljica Ilary Blasi poljubila se u emisiji uživo s poznatom argentinskom starletom Belen Rodriguez.

Dogodilo se to u popularnoj talijanskoj emisiji koji prati događanja u “najluđoj kući u Italiji”, dobro nam poznatom “Big Brotheru”. No, iako je za njih to bila samo zafrkancija, iako je poljubac bio brz i “nevin”, čin je odjeknuo u talijanskim medijima i poprimio je oblike kontroverznog.





Pa čak i ugledni talijanski sportski medij kao što je Corrieredellosport piše kako su lijepa manekenka i starleta izazvale skandal u spomenutoj emisiji. Portal Oggi, pak, ističe:

“Kontroverzni poljubac djevojaka uzburkao je duhove lezbijki i izazvao burne rasprave već prvog dana Big Brothera”.

Spettacoliecultura ističe kako su protagonisti vrućeg poljupca dvije predivne dame:

“Još uvijek mi se noge tresu. Htjela sam da poljubac traje duže”, izjavila je voditeljica Ilary Blasi nakon poljupca. Vrijedi spomenuti kako je Belen Rodriguez ušla u kuću i bit će u fokusu talijanske javnosti u popularnom reality showu.

Inače, Ilary Blasi supruga je legendarnog igrača Rome, “rimskog imperatora” Francesca Tottija. Ilary i Totti u braku su već 11 godina i imaju troje djece.