BUDUĆI MODRIĆEV SUIGRAČ OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Odveo je djevojku do automobila i…

Theo Hernandez, branič madridskog Atletica koji bi u ljetnom prijelaznom roku nogometaša trebao preći u redove Reala, našao se u središtu skandala nakon što je optužen za seksualno napastovanje.

Sjajni je 19-godišnji nogometaš ipak pušten bez optužnice nakon što je bio ispitivan zbog incidenta do kojeg je navodno došlo u ranim jutarnjim satima nedjelje blizu jednog noćnog kluba u Marbelli gdje se trenutačno odmara.

Pušten je bez optužnice, navodi Marca, zbog nedosljednosti u iskazu godinu dana starije djevojke koja ga je optužila. Prema njenom iskazu ona i nogometaš, koji je prošle sezone igrao na posudbi u Alavesu, su prijatelji koji su pili su pića prije no što je on predložio da prošeću do parka u kojem je trebao predati neke ključeve. Ondje su ušli u automobil i prepustili se strastima koje je ona, tvrdi, pokušala zaustaviti pa je i došlo do fizičkog obračuna prije no što ju je izbacio iz vozila. Hernandez je, pak, dao iskaz sa drugačijom tvrdnjom.

Pri povratku u noćni klub policiji je dala drugačiju verziju priče, odnosno rekla da ju je napastova Alexis, Theov prijetelj i bivši suigrač. Nakon što su je prijatelji odvezli kući otišla je u bolnicu budući da je, tvrdi, koljenima pala na asfalt pri izbacivanju iz automobila, a potom u policiju.