BLANKA VLAŠIĆ SVJEDOČILA O SVOME PREOBRAĆENJU: ‘Gospodin mi je progovorio, oduzevši mi ono najdraže’

Dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis Blanka Vlašić gostovala je na tribini u Ljubuškom gdje je svjedočila o svome preobraćenju i putu do vjere.

Poznato je da je Blanka već nekoliko godina posvećena vjeri o kojoj otvoreno govori u gotovo svakom medijskom istupu. O njezinom nastupu u Ljubuškom detaljno je izvijestio portal Grude Online.

‘Bila onaj ‘naporan’ obraćenik’

“Sve je nekako počelo s ozljedom. Sigurna sam da mi je Gospodin progovorio oduzevši mi ono najdraže, ono za što sam živjela, kako bi mi pokazao da postoji nešto bolje i slađe od pobjeda i od onoga što smatram najvećim ostvarenjem. U jednome sam trenutku, iz svoje tadašnje svjetovne perspektive, ostala bez svega: nisam mogla trenirati, hodati i nisam imala volje za takvim životom, povukla sam se u sebe, postala sam depresivna. Imala sam osjećaj da ja više nisam Blanka ako ne skačem, ako ne treniram. I u tom životu, gdje nije bilo mjesta ni za koga, Gospodin je pronašao mjesto za sebe”, ispričala je hrvatska atletičarka okupljenima u crkvi sv. Ante.





Na teške životne trenutke, kaže Blanka, više ne gleda na isti način kao nekada.

“Okolnosti koje su se dogodile zapravo su bile za mene velika milost jer je On na taj način mene pripremio za naše upoznavanje, da se ja prisjetim Boga. To je bio početak jednoga novoga života. Ja sam bila onaj klasični ‘naporan’ obraćenik. Kako sam se ja obratila, htjela sam svima pomoći u tome te im možda nekad bila i onaj nesnosni obraćenik. Postoji kod mene strah od nepoznatoga, a to je moj život u kojem se ja neću više ostvarivati kao sportašica i neću raditi ono što radim cijeli svoj život. To će biti golema promjena, ali ja sve to prepuštam Gospodinu i znam da će On učiniti ono što je najbolje za mene”, dodala je osvajačica olimpijskog srebra i bronce.