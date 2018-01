BEZOSJEĆAJNI MESSI ZAPREPASTIO JAVNOST PORUKOM TEŠKO BOLESNOM ABIDALU: ‘Rekao mi je da im više ne šaljem takvu podršku’

“Kad mi je doktor rekao da ću trebati još jednu operaciju, bio sam sretan. Takvu patnju ne bih poželio nikome”, rekao je Abidal

Francuski branič Eric Abidal obolio je od raka 2011. godine kada je igrao za Barcelonu. Opaku bolest uspio je pobijediti, ali nikada se nakon nje nije vratio vrhunskom nogometu. Otkrio je i kako su bolovi bili neizdrživi kada je bio u najgorem stanju:

“To je bol koje ću se sjećati cijeli život. Bila je nepodnošljiva, kao da te netko bode nožem. Kad mi je doktor rekao da ću trebati još jednu operaciju, bio sam sretan. Takvu patnju ne bih poželio nikome”, prenosi Marca.

‘Rekli su mi da me vide kao kostura’

I u takvom stanju želio je poslati podršku svojim suigračima, no neki od njih to očito nisu dobro primili:

“Bio sam jako mršav i uoči utakmice napravio sam video poruku i poslao je suigračima da bih im dao potporu. Znate što mi je Messi na to rekao? Da im više ne šaljem takve stvari jer im štete. Ja to nisam tako vidio, htio sam ih ohrabriti, ali su mi rekli da me vide kao kostura i to ih uznemiruje”, izjavio je francuski branič.

Abidal je nakon Barcelone još zaigrao za Monaco i Olympiakos, ali nije su uspio vratiti na razinu potrebnu za profesionalni nogomet pa se 2014. godine umirovio.