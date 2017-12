BEOGRADSKO PODZEMLJE VLADA NOGOMETNIM TRIBINAMA: Što su Hrvati uopće radili u Beogradu i zašto su ih Grobari angažirali?

Srpska navijačka scena uveliko povezana s beogradskim podzemljem, kriminalom, članovi kriminalnih skupina u glavnom gradu Srbije svoje interes vide u navijačkim grupama, u prisustovanju istih.

Tučnjava frakcija Grobara još uvijek je glavna tema pisanja srpskih i hrvatskih medija. Tim više što su u međusobnom i bezpoštednom sukobu frakcija Grobara, za prevlast na tribini “Jug” stadiona Partizana, sudjelovali i hrvatski državljani.

Da, situacija je to koja je do jučer bila nezamisliva kad su u pitanju Hrvati i Srbi. Ili nije, ako se uzme u obzir da su unajmljeni Splićani povezani s kriminalom i da nemaju apsolutno nikakve veze s navijačkim svijetom. Navijački apsolutno nepoznati tipovi…





Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, izazivači tzv. “Zabranjeni” u sastavu Vandali, Young Boys i manji dio Južnog fronta sa Zapada, pojačani sa šestoricom Splićana Antom Firićem, Damirom Tovarovićem, Ivanom Miškovićem, Hrvojem Bakovićem, Stjepanom Mihovilovićem i Jakovom Podrugom, odlučili su uzeti prevlast na tribini od strane Alcatraza, frakcije koja je također povezana s kriminalom, a čiji su istaknuti članovi u prošlosti bili bliski upravi i dobivali novac, usluge, vozili akupocjene automobile koje su, pak, dobili od šefova ovog beogradskog kluba.

Odlučili su to napraviti na 156. derbiju Partizana i Crvene zvezde. Iako, možda bi za njih bolje bilo da su izabrali neku manju utakmicu jer bi tako imali veću šansu za ostvarivanje cilja. Ovako su na kraju završili pregaženi, osramoćeni…

Nadalje, kako je srpska navijačka scena uveliko povezana s beogradskim podzemljem, kriminalom, članovi kriminalnih skupina u glavnom gradu Srbije svoje interes vide upravo u navijačkim grupama, u prisustovanju istima…

Ono što je na hrvatskoj navijačkoj sceni nezamislivo, a što je u Srbiji normalno, je to da se događaju prijelazi iz rivalskih navijačkih grupa Delija i Grobara za – novac. U prošlosti su se znali događati navijački transferi.

Pa tako neko tko je bio jedan od istaknutijih članova Delija, zbog interesa i novca, prijeđe među Grobare i postane im bitan član. Primjerice ubijeni Sale Mutavi, iliti Aleksandar Stanković, jedno je vrijeme tako bio istaknuti Delija, a pokopan je kao vođa Grobara.

Bivšem Deliji poklonili se svi Grobari

Cijeli Partizanov svijet došao mu se pokloniti i neki od suparničkih navijača… Uz to, on je bio osoba koja je bila jedna od onih koji su preuzeli vodstvo južnom tribinom u razdoblju njene najveće krize, a koja se nazvala Janičari. Radi se o otpadnicima Delija, ljudi koji su izbačeni iz navijačke grupe Crvene Zvezde, pa su odlučili postati prva ekipa na Partizanovom jugu… Paradoksalno, ali istinito…

Isto tako, navijači u Srbiji inflitrirani su u klubove. Uprave slušaju navijače, članovi vodstva grupa sjede u Skupštinama, sudjeluju u donošenju odluka, utjeću na iste. A ako netko slučajno odluči ne postupiti kako oni kažu, nerijetko se odlučuju i na prijetnje, fizičke napade… Neki od istaknutijih navijača u Srbiji sinovi su pripadnika i šefova srbijanskih tajnih službi, policije, pa i odatle imaju zaleđe.

Navijačke grupe u Srbiji sprega su kriminala i ulice, produžena ruka kriminalnim aktivnostima, čiji se članovi nerijetko regrutiraju za svakakve poslove. Kako su na srpskoj (ne)navijačkoj sceni navijački kodeksi prisutni u manjoj mjeri nego negdje drugdje u Europi, u zemljama gdje je navijačka situacija zdravija po tom pitanju (tu spada i Hrvatska), onda ne treba posebno niti čuditi što su pripadnici beogradskog podzemlja, koji su prisutni među Grobarima, odlučili angažirati “prijatelje po kriminalu” iz Splita kako bi bili uz njih u čišćenju protivničke frakcije koja također ima neke svoje nenavijačke interese na tribini.

Splićani natočili gorivo i krenuli za Beograd

Da li su im platili, da li se radi o vraćanju nekih starih dugova ili čisto o prijateljskoj (kolegijalnoj) uslugi, ili čak o “slavi”, to je nejasno. Ali, ono što se zna je to da motivi za ovo (ne)djelo nisu bili samo navijački, nego i kriminalni.

Pa su tako, kako informacije govore, petorica kršnih Splićana, od ukupno šestorice koja su bila tamo, sjela u auto i iz Splita krenuli prema Beogradu. Natočili su gorivo, udarili fotografiju za uspomenu i pošli u avanturu. Granicu, javljaju srbijanski mediji, prešli su u utorak 12. prosinca, a dan poslije završili su na hitnom prijemu beogradske. Jedan je u teškom stanju, s ozbiljnim povredama glave i šake.

I onda se – dogodilo! Igrala se 15. minuta, semafor je pokazivao 0-0. Na sjeveru stadiona Partizana Delije su počele svoj prirotehnički show, a na Jugu Grobari rat za prevlast na tribini. Prva skupina koja je upala na jug uniformirana, u identičnim crno-bijelim majicama s kapuljačom, zahvaljujući početnom iznenađenju te naoružana bakljama i remenjem, potisnula je daleko brojnije pripadnike protivničke frakcije. No uslijedio je protuudar kojim je razbijena manja grupa navijača “izazivača”, stjerana uz ogradu i premlaćena.

Najgore su prošli Firić i Tovarović, koji su brutalno pretučeni, “masakrirani”… Kao što smo jučer izvijestili, Firić je u sukobu zadobio kontuziju glave, nagnječenje mozga i ozljedu šake. Trenutačno se liječi na neurokirurgiji Vojno-medicinske akademije u Beogradu, a čeka ga i kaznena prijava za sudjelovanje u tučnjavi. Riječ je, inače, o osobi dobro poznatoj hrvatskoj javnosti. Završio je, naime, u istražnom zatvoru zbog sumnje da je bio dio grupe koja je pretukla poznatog hvarskog ugostitelja Franu Žuvelu.

Tovarović poznati hrvatski borac

Što se tiče Damira Tovarovića, on je prije nekoliko godina osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u kickboxingu, i to u superteškoj kategoriji prema pravilima full contacta. Također je bio sudionik K-1 turnira.

Njemu su liječnici dijagnosticirali dijagnosticirani nagnječenje mozga i lom gornje vilice. Stjepanu Mihoviloviću slomljen je nos. O Stjepanu Mihoviloviću, mladiću s nadimkom Klis, poznato je to da se radi o osobi koja je pobjegla iz šibenskoga zatvora u kojemu je “gulio” trogodišnju kaznu zbog razbojstva. Pustili su ga na tetinu sahranu, a on je to zloupotrijebio. Ipak, našli su ga već do zore. I to u kafiću.

Jakov Podrug je, pak, sasvim nepoznato lice, ni internetske tražilice ga ne prepoznaju. Koliko je poznato, prošao je s lakšim ozljedama.

Srbi su šokirani time što se dogodilo. Ne neredima, imali su Srbi u prošlosti i gorih nereda na stadionima, već činjenicom da su se u nogometnom hramu, kako partizanovci tepaju svom stadionu, našli Hrvati u borbi za interese navijačke grupe tog beogradskog kluba. Posebno je pri tome zanimljiva činjenica koja kaže da niti jedan od Splićanin nije dio hrvatske navijačke scene, niti pripadnik neke od navijačkih grupa. Da ih se istrese naglavačke, pitanje je bi li netko od njih imao koje gostovanje. To smo, naime, doznali s hrvatskim ultrasima s kojima smo jučer razgovarali, a koji su dio navijačke scene i kao takvi upućeni u navijačka zbivanja.