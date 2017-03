BEOGRAD U STRAHU OD KRVAVIH SCENA: Poduzimaju se neviđene sigurnosne mjere, dolaze europski huligani

U subotu se u Beogradu igra 153. ‘vječni derbi’ Crvene zvezde i Partizana na Marakani.

Srpski tabloid Kurir piše kako se na derbiju očekuju neredi i kako se na Marakani poduzimaju dosad neviđene sigurnosne mjere kako se ne bi ponovile mučne scene s prethodnih derbija, kad su gorjele stolice, letjele šake i baklje, kad se lomio inventar stadiona i kad su se na tribinama sukobljavali navijači međusobno i s policijom.

Novi prijedlog

“Ljudi zaduženi za sigurnost u Crvenoj zvezdi, predvođeni direktorom stadiona Miloradom Ćorovićem, dali su prijedlog policiji kako da se brzo i efikasno ugasi eventualni požar na stadionu. Vatrogasne brigade bit će smiještene na stadionu, ali i na ulazima. Prvi put će vatra biti gašena u smjeru prema dolje i to mlazevima na beton, čime se sigurnost gledatelja neće dovesti u pitanje”, poručili su iz Crvene zvezde i istaknuli kako klub neće uklanjati stolice sa južne tribine, gdje je na prethodnim susretima s Partizanom uvijek izbijao požar. Podgrupa Grobara “Zabranjeni” bit će smještena na istočnom dijelu stadiona, gdje su se u prošlosti znali otvoreno sukobljavati s pristalicama Zvezde. No, “Zabranjeni” su u sukobu s ostalim pripadnicima Grobara koje nazivaju plaćenicima, agentima, ljudima koji žive od profita kluba, a ne od ljubavi prema Partizanu.



Redari dobili novu ulogu

“Ovaj put imamo novitet. Redari su licencirani i dobili su novu ulogu, tako da po zakonu imaju pravo na upotrebu sile i vezivanje. Uz njih će biti kordoni Žandarmerije, sve kako propisuje zakon”, poručuju iz Zvezde.

“Što se tiče stolica na južnoj tribini, njihovim višegodišnjim skidanjem i postavljanjem uništili smo beton. Prošle godine smo sanirali taj problem i postavili nove stolice. One neće biti skidane, kao do sada, jer bi nas to skupo stajalo. Naime, demontaža iznosi euro po stolici, koliko i montaža. Kad sve to pomnožite sa 13.000, koliko ima stolica na južnoj tribini, dobijete brojku od koje boli glava. Zvezda je poslije svakog derbija imala veću štetu nego profit. Želimo samo da se primjenjujemo zakon iz 2003. i da jedini koji su do sada bili uhićeni ne budu samo naši dužnosnici u klubu”, kazali su iz beogradskog kluba.

Derbi će gledati ruski, engleski, grčki, poljski i njemački navijači

Beogradskim navijačkim krugovima širi se informacija kako u srpsku prijestolnicu stižu bratski navijači Partizana i Zvezde iz inozemstva, tako da je policija na nogama jer postoji opravdana bojazd od nereda i divljanja na beogradskim ulicama i tribinama Marakane.

“Dolazak na 153. vječni derbi, koji će biti igran u subotu od 18.00 sati na stadionu Crvene zvezde, najavili su i mnogi strani huligani. Prema saznanjima Kurira, derbi će gledati ruski, engleski, grčki, poljski i njemački navijači koji su u dobrim odnosima sa Delijama i Grobarima. Poznato je da su strani državljani sudjelovali u tučnjavama na 144. i 149 derbiju”.