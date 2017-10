ATRAKTIVNA BIVŠA NOGOMETAŠICA TVRDI KAKO JU JE ZVIJEZDA PREMIER LIGE POKUŠALA SILOVATI: ‘Bila sam bijesna i osramoćena’

Švedska nogometašica koja je nekad igrala za žensku ekipu Queens Park Rangers Alexandra Nord priznala je da ju je zvijezda Premiershipa, kojoj nije htjela otkriti ime, pokušala silovati, prenosi britanski tabloid Mirror.

Prema riječima atraktivne Šveđanke, to se navodno dogodilo 2012. godine kad je imala 19. godina. Alexandra Nord se u jednom poznatom noćnom klubu u koji izlaze poznate osobe napila i prihvatila poziv poznatog neimenovanog nogometaša da odu zajedno nešto pojesti, kako bi se ona otrijeznila. No, umjesto hrane, ona je bila ta koja se našla na “pladnju” pohotnog i napaljenog nogometaša negdje u zapadnom Londonu.

“Odjednom smo se našli u hotelskoj sobi. Sljedeće čega se sjećam je da sam se probudila oko šest ujutro. Bila sam gola i on je bio na meni. Jasno sam mu dala do znanja da ne želim seks s njim, odnosno da želim da prestane. No, nije me slušao. Znam samo da je on bio taj koji me skinuo. Na kraju sam se nekako izvukla i pobjegla”, tvrdi Alexsandra čije su riječi, odnosno tvrdnja odjeknule Velikom Britanijom u kojoj svi tabloidi prenose njezinu ispovijest osvanulu na blogu.



“Bila sam bijesna i osramoćena. Sutradan poslije događaja zvali su me neki ljudi i zaprijetili mi da slučajno ne otkrijem što se dogodilo. Isto tako, saznala sam poslije kako je oženjen. Niti u jednom trenutku mu nisam dala dopuštenje da me skine”, istaknula je Šveđanka.

Aleksandra Nord se nakon tog događaja prestala baviti nogometom, otišla iz Engleske, vratila se u Švedsku gdje je postala reality zvijezda.

“Nije htio shvatiti da ne želim ništa s njim, da ne želim biti s njim u krevetu. Kazala sam mu ‘ne”. Jasno je i sam mogao vidjeti moju uzrujanost i želju. Osjetila sam obvezu malo ostati u njegovom društu čisto iz zahvale što me odlučio odvesti kući. Nisam imala jaknu niti novčanik kod sebe, a vani je bilo pet stupnjeva. Na kraju krajeva, više nije niti bitno. Jednostavno, nije poštovao moje tijelo niti mene i nastavio me dirati sve dok nisam pobjegla dolje u predvorje. U tom trenutku uopće nisamk znala kako da tako bez novaca i jakne naručim taxi. No, voditelj hotela znao je s kim sam i gdje sam bila. Odmah mi je narušio taxi i kazao: ‘ovo je na nas'”, istaknula je Alexandra Nord.