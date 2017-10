ARMADA UOČI VAŽNE UTAKMICE POSLALA BRUTALNU PORUKU HNS-U: Sad kad je najpotrebnije Vatreni nemaju navijačku podršku

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra jednu od dvije ključne utakmice za odlazak na SP u Rusiju 2018. godine.

Protivnik Vatrenima bit će momčad Finske. No, sad kad je to i najpotrebnije, našoj nacionalnoj izabranoj vrsti, čiji se porazi, debakli i neuspjesi u našoj državi shvaćaju kao nacionalna katastrofa i kad lovi posljednji vlak za Rusiju, događa to da joj vlastiti navijači okreću leđa.

Da Vatreni nemaju podršku. Jer, ogorčenje i revolt hrvatskih navijača veliki je. Preveliki. Jednostavno, ljudima je sve već prisjelo. I žele, kako to navijači ističu, čišći hrvatski nogomet, nogomet bez kriminala i korupcije. Žele isušiti “nogometnu močvaru”, kako su navijači i hrvatska javnost negativno etiketirali hrvatski nogomet.

Razlozi za veliku većinu hrvatskih ultrasa ‘sjede’ u Hiltonu. Šuker, Vrbanović i neformalni vladar hrvatskog nogometa Zdravko Mamić, koji sad muku muči sa sudskim procesom na Županijskom sudu u Osijeku zbog sumnje u to da je upravo on, zajedno sa Vrbanovićem ‘društvom’, Dinamo oštetio za nešto manje od 116 milijuna kuna, a državni proračun za barem 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza, nisu baš omiljeni među hrvatskim navijačkim pukom.



Posebno ultrasima. Vjerojatno niti jedan koji sebe smatra ultrasom, navijačem, bez obzira za koji klub navijao, nije za aktualnu vladajuću garnituru u HNS-a. Tako je riječka Armada uoči utakmice pozvala na bojkot:

“Od ponosa i slave Hrvatske nogometne reprezentacije ostalo je samo ime i ponešto sudskih procesa za one koji su reprezentaciju privatizirali radi svojih interesa. Igrači bez muda, morala i pamćenja, izbornici marionete i povremeni stanovnici Remetinca iz vodstva HNS-a, zasigurno ne mogu predstavljati Hrvatsku dok svira Lijepa naša. U svijetlu svega iznesenog ARMADA nikad neće dati podršku ovakvoj odnarođenoj reprezentaciji. I ovu utakmicu reprezentacije – bez ARMADE na tribinama. Neće biti organizirano navijanje te ovim putem molimo sve da ne nose zastave s obilježima naše skupine. Krepat ma ne molat! Hns mafija!”, poručili su riječki ultrasi.

Noć uoči utakmice Armada je na Grobniku postavila i poruku na kojoj je stajalo:

“Sad kad stigla je ‘voda do ušiju’ u Rijeci spašavate svoju prčiju”.