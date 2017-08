ARMADA PRIPREMA SPEKTAKL: 222 baklje za toliko poginulih branitelja iz Primorsko-goranske županije

Foto: Screenshot: You Tube

16:04 05.08.2017

Povodom 22. godišnjice obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, odnosno pobjedničke, osloboditeljske akcije ‘Oluja’ Udruga navijača HNK Rijeka – Plavo-bijeli otok te KN Armada večeras na Krčkom mostu organiziraju bakljadu koja bi mogla biti uistinu veličanstvena.

Naime, početak bakljade zakazan je točno u 21 sat, a 222 člana Udruge i Armade rasporedit će se duž čitavog mosta i zapaliti baklje. Brojka 222 simbolizira broj godina – 22 godine – od akcije provedene 1995. godine, ali i broj poginulih pripadnika hrvatskih oružanih snaga s područja Primorsko-goranske županije, piše Novi list.

Ono što je također važno je prometni dio priče, s obzirom da je Krčki most glavna spojnica kopna i praktično svih kvarnerskih otoka, a nalazimo se u samoj špici turističke sezone. Hrvatski autoklub je tako izdao priopćenje kako će se 5. kolovoza od 21.00 do 21.05 zbog bakljade povodom obilježavanja vojno-redarstvene akcije Oluja kratkotrajno obustaviti promet u oba smjera na državnoj cesti DC102, u zoni mosta Krk.



U ime Armade izjavu je dao glasnogovornik Denis Povh.

“Nakon što smo obilježavajući 30. obljetnicu postojanja Armade organizirali bakljade na iznimnom broju lokacija, mjesta i gradova naše, Primorsko-goranske i Istarske županije, kao i spektakularne, mnogoljudne na samoj proslavi rođendana, na red je došla i bakljada kojom se odaje počast jednom od najvećih nacionalnih ponosa, akciji Oluja i oslobođenju domovine. Odlučili smo da to bude na Krčkom mostu jer on na fizički, ali i simbolički povezuje dva najsnažnija kraka Armade, povezuje naše ogranke na Krku i u Kiriji, kao i dakako samu, riječku maticu. Nije možda uputno govoriti unaprijed, ali vjerujem kako će se večeras dogoditi bakljada koja će u mnogom smislu nadići sve koje smo do sada organizirali, istaknuo je Denis Povh.

Armada ovom spektakularnom bakljadom zaključuje niz impresivnih pirotehničkih proslava 30. rođendana.