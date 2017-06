‘ALZHEIMER OBOLIO OD MODRIĆA’: Kapetan na stupu srama zbog promjene dijela svjedočenja protiv Mamića: ‘E moj Luka…’

Jučerašnje svjedočenje Luke Modrića na suđenju u procesu protiv Zdravka Mamića i još trojice optuženih, koji se vodi na Županijskom sudu u Osijeku, izazvalo je burne reakcije u javnosti.

Jer, činjenica da je Luka Modrić promijenio dio svog svjedočenja protiv Mamića mogla bi ozbiljno narušiti temelje optužnice protiv “savjetnika” u Dinamu, o čemu možete više saznati u video analizi Net.hr-a.

Na društvenim mrežama planulo je. Komentara na račun Modrićevog svjedočenja ima bezbroj, pravo more. Modrićevo “kratko pamćenje” izazvalo je lavinu reakcija ljudi na društvenim mrežama koji se brutalno sprdaju s najboljim hrvatskim nogometašem.

I osuđuju ga da je otvoreno stao u obranu “svog šefa”.

Splitski gradski vijećnik, ali i savezni nogometni sudac Martin Pauk je na svom Facebook profilu objavio post vezano za promjenu iskaza Luke Modrića u kojem poručuje:

“Mi ćemo, dragi Luka, igrati za raju, a ti za taktiku ili taticu, kako hoćeš”. A satirični portal Sprdex na urnebesan poručuje kako je “Alzheimer obolio od Modrića”.

Tim povodom donosimo vam najzanimljivije komentare čitatelja na temu dana u Hrvatskoj koja danas dobiva svoj nastavak u obliku svjedočenja Dejana Lovrena u procesu protiv Zdravka Mamića.

NAJZANIMLJIVIJI KOMENTARI ČITATELJA NA TEMU MODRIĆEVE PROMJENE ISKAZA

“Jadni Modrić izgubio se u vremenu i prostoru”.

“E moj Luka, gdje je nestao čovjek”.

‘Potpisao antidatirani dokument’

“Luka je punoljetna osoba, živi u Europi i vrlo je dobro upoznat sa obvezama koje ima u odnosu na plaćanje poreza. Zna i da je potpisao antidatirani dokument što sada negira navodnim “ne sjećam se !?”

“Mamićeva klika je toliko splašila maloga Modrića da na sudu kad bi ga netko slučajno pitao kako se zove rekao bi da ne zna. Pa dajte tog lopovčinu maknite iz javnog života i nacionalizirajte sve ono što je zaradio na lihvarenju. Sud griješi na jadnicima u očekivanju da će brzo umrijeti, pod raznim ne dopustivim postupcima, ali ovdje nema toga kada se radi o lihvaru. Lov na lihvare treba se otvoriti i biti nekažnjiv”.

‘Zbog laži i promjenjenog iskaza zatvor, pa ti muljaj’

“Toliko je puta sa svojom šupljom glavom udario loptu pa je dobio amneziju, dno dna od čovjeka….”

“Ne bi se bas složila! Uvjerena sam da je Luka pošten i častan momak. Vjerujem da iza svega stoje ucjene, prijetnje, pritisci….a plaćati skupu cijenu i mozda čak uvaljivati i cijelu obitelj u ‘pogibelj’, jednostavno ne vrijedi”.

“Pokazao je svoj karakter da se da prodati”.

“Zbog laži i promjenjenog iskaza zatvor, pa ti muljaj”.

“Sramota do Boga…..e moj Luka (i tebi slični)….dok stotine, tisuće djece diljem Hrvatske skupljaju tvoje sličice i lijepe postere ‘repke’ ti, uza sve milijune koje imaš, dršćeš i praviš budalu i od sebe i od nas…samo da se ne zamjeriš Mamićima”.

‘Kriminal je tako očit da se vidi iz svemira’

“Hrvatska realnost…žalosno ali tako je”.

“Izgubio se čovjek u sjećanju, zaboravio ili se zabunio”.

“Lik podigne 52 milijuna kuna u gotovini i odnese Mamiću, a na račun kluba sjelo 67 milijuna kuna od transfera i on digne 52 i odnese ih Mamiću koji je u to vrijeme direktor kluba, ej Mamić i direktor vodi transfere i uzima lovu od njih. Majko mila to ima samo kod nas”.

“Kriminal je tako očit da se vidi iz svemira….A samo ga naši jadni sudovi ne vide…zato se Mamić moze tako smijat…i milijune skrivat i dalje. Gospodin Prodanović samo ruši svoj ugled braneći stalno takve…iako znam…radi za novce…ali zar ne bi trebao imati kakve kriterije…… Pa i sudovi….izgleda da se samo prave da nesto rade….jer…jesu li ikada ikog od takvih osuduli….a znam i da nece….. Neće jer su velike pare u pitanju….ali će zato one male….male pare kad su u pitanju…tu su neobično revni”.