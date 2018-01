NA POMOLU VELIKA ZAMJENA IZMEĐU OSIJEKA I DINAMA: ‘Nemam saznanja o tome, ali Bočkaj se pojavio spreman i pun elana’

“To su sve špekulacije o kojima nemam nikakva saznanja i meni su novost”, rekao nam je Zekić

U petak ujutro pojavila se senzacionalna vijest o zamjeni između klubova Prve HNL. Soudani je prerastao našu ligu i volio bi se okušati u Engleskoj, konkretnije u Nottingham Forestu, ali u Dinamu se ne slažu s tom idejom.

Zekić nema saznanja

Barem dok ne nađu zamjenu za sjajnog Alžirca, a kako prenosi Goal, zamjena se krije u Osijeku. Riječ je o Erosu Grezdi koji bi trebao preseliti na Maksimir, ali cijena bi bila poprilično visoka. Navodno, Osječani za Grezdu traže dva milijuna eura i Marka Leškovića. Nešto više pokušali smo doznati od trenera Osijeka, Zorana Zekića:

“Ne mogu to komentirati, to nije dio mog posla. Radim s momčadi i imam mnogo posla, a to su sve špekulacije o kojima nemam nikakva saznanja i meni su novost”, rekao nam je Zekić.



Osijek je već napustilo nekoliko igrača – Zoran Lesjak otišao je u talijanskog trećeligaša Santarcangelo, a bijelo-plavi dres više neće nositi niti Nikola Matas.

“Da, imali smo nekoliko odlazaka iz kluba, ali hoće li biti dolazaka – pitanje je to za sportskog direktora, ali vjerojatno da hoće”, poručio nam je Zoran Zekić.

‘Nova godina, novi Pero’

Krajem prošle godine s trenerom Osijeka smo pričali o Petru Bočkaju, sjajnom mladom igraču koji ima problema s disciplinom. Tada nam je Zekić rekao kako je obavio razgovor s njim i kako očekuje mnogo od njega, a ubrzo je stigao novi šok. Bočkaj je zaigrao za malonogometnu momčad Aso Ponos na Kutiji Šibica unatoč zabrani:

“Dobio je kaznu, ali to ostaje interno. Pojavio se u novom izdanju, što se tiče kilaže i radnog elana i mislim da je na dobro putu da bude sve ono što mi želimo od njega. Nova godina, novi Pero”, kaže nam trener Osijeka.

Momčad Osijeka nalazi se na pripremama u španjolskoj Marbelli. U petak poslijepodne očekuje ih prijateljska utakmica protiv Dinamo Kijeva, a zatim još dvije jake pripremne utakmice – protiv rumunjske Steaue 30. siječnja i ruskog Lokomotiva iz Moskve 2. veljače:

“Imamo problema s mikrotraumama, malo je tvrđi teren i stradale su tetive i zglobovi i moramo se pripremiti što bolje da igrači imaju što manje tegoba. Imamo dobre protivnike i pokušat ćemo dobit sve što smo željeli iz tih utakmica”, rekao je za kraj trener Osijeka.