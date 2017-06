NA IZLAZNIM VRATIMA REALA: Nevjerojatan apsurd koči jedan od najvećih transfera ovog ljeta

U trenutku kad ga Zinedine Zidane nije uvrstio u momčad za finale Lige prvaka više nego ikad postalo je jasno da će James Rodriguez napustiti Real Madrid.

Kolumbijac je poslije senzacionalnog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Brazilu stigao kao novi Galctico na Santiago Bernabeu.

I opravdao je očekivanja navijača kada je pod vodstvo Carla Ancelottija odigrao odličnu sezonu. Međutim, Talijan je nakon toga napustio Madrid, a naslijedili su ga Rafael Benitez, a potom Zinedine Zidane, kod kojeg je pao u drugi plan.





S obzirom na to da planira promijeniti sredinu u potrazi za srećom, mnogi klubovi stali su u red. Najveći interes za sada pokazuju Manchester United i Chelsea. Kako javlja španjolski OK Diario Kolumbijac je navodno najbliže Unitedu, a prema informacijama koje su objavili Španjolci veznjak preferira odlazak na Old Trafford. Tvrde da je već došlo do usmenog dogovora, ali postoji jedan problem.

Naime, Rodriguez ima ugovor s Adidasom, a slavna sportska kompanija želi da nosi dres s brojem deset. Problem je što je vlasnik tog broja u Unitedu kapetan Wayne Rooney. Iako se dosta piše o njegovom odlasku iz kluba, Rooney navodno želi odraditi ugovor do kraja. To znači još dvije godine. Pitanje je sada kako će postupiti Jose Mourinho dođe li zastoja zbog ovog apsurda i hoće li biti prisiljen potjerati klupsku legendu.