MYHRER I SHIFFRIN POBJEDNICI PARALELNOG SLALOMA: Amerikanka u Oslu stigla do 37. pobjede u karijeri

Shiffrin ima 471 bod više od Nijemice Viktorije Rebensburg

Amerikanka Mikaela Shiffrin i Šveđanin Andre Myhrer pobjednici su paralelnog slaloma Svjetskog kupa u Oslu.

Myhrer (34) je do svoje osme pobjede u karijeri došao svladavši u velikom finalu Austrijanca Michaela Matta. Prošlogodišnji pobjednik Nijemac Linus Strasser zauzeo je treće mjesto, dok je Marcel Hirscher ispao u četvrtfinalu od Britanca Matta Rydinga.

Mikaela Shiffrin wins parallel slalom city event in Oslo https://t.co/av274ZQrcg #blog pic.twitter.com/Xkx90ksWwt — Mark Mantra (@meditaudios) January 1, 2018

Shiffrin se još jednom pokazala nepobjedivom, ubilježila je svoju 37. pobjedu u karijeri u finalu protiv Švicarke Wendy Holdener, koju je pobijedila za samo 17 stotinki sekunde. Treće mjesto osvojila je također Švicarka Melanie Meillard, kojoj je to prvo postolje u karijeri. Shiffrin sada ima 471 bod više od Nijemice Viktorije Rebensburg.

POREDAK SKIJAŠICA U SVJETSKOM KUPU

1. Mikaela Shiffrin (USA) 981

2. Viktoria Rebensburg (NJEM) 510

3. Petra Vlhova (SLK) 425

4. Tina Weirather (LIH) 374

5. Wendy Holdener (ŠVI) 370

6. Tessa Worley (FRA) 336

7. Michelle Gisin (ŠVI) 323

8. Ragnhild Mowinckel (NOR) 312

9. Sofia Goggia (ITA) 284

. Frida Hansdotter (ŠVE) 284

POREDAK SLALOMA

1. Mikaela Shiffrin (USA) 480

2. Petra Vlhova (SLK) 345

3. Wendy Holdener (ŠVI) 265

4. Frida Hansdotter (ŠVE) 231

5. Bernadette Schild (AUT) 162

POREDAK SKIJAŠA U SVJETSKOM KUPU

1. Marcel Hirscher (AUT) 574

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 520

3. Kjetil Jansrud (NOR) 480

4. Aksel Lund Svindal (NOR) 454

5. Alexis Pinturault (FRA) 402

6. Matthias Mayer (AUT) 318

7. Beat Feuz (ŠVI) 316

8. Max Franz (AUT) 303

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 297

10. Dominik Paris (ITA) 272

POREDAK SLALOMA

1. Marcel Hirscher (AUT) 254

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 235

3. Andre Myhrer (ŠVE) 184

4. Luca Aerni (ŠVI) 170

5. Michael Matt (AUT) 148

6. Daniel Yule (ŠVI) 140