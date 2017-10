MOURINHO ODGOVORIO LOVRENU: ‘Za mene su to potpuno beznačajne riječi’

Bio sam na tlu i osjetio sam da je Lukaku iznad mene. Mogao se maknuti i moje je iskreno mišljenje da je to napravio namjerno. Normalno bi bilo da se ispričao, ali primijetio sam da je bio nervozan tijekom utakmice pa je možda to razlog zašto nije, jadao se hrvatski branič Dejan Lovren poslije utakmice između Liverpoola i Manchester Uniteda odigrane proteklog vikenda.

U 44. minuti subotnjeg derbija Lovren je, naime, ostao ležati na travnjaku, a u tom je trenutku na njega natrčao Lukaku i, kako se čini, nagazio ga kopačkom. Sudac Martin Atkinson nije ga kaznio. Isto tako FA je odlučio da neće pokretati disciplinski postupak protiv Belgijanca.

“To se dogodilo tijekom igre i za mene je priča završena. Ne mogu to promijeniti, ni ja ni bilo tko drugi. Odluka nije na meni, ne mogu reći da sam razočaran, tako je kako je. Moramo ići dalje, sve je to nogomet i dio igre”, zaključio je Lovren.





U utorak navečer Vatreni je dobio odgovor s Old Trafforda. Točnije od trenera Josea Mourinha.

Uoči utakmice Lige prvaka s Benficom u Lisabonu Portugalca su novinari među ostalima pitali o izjavama Vatrenog.

“Pročitao sam nešto o tome, ali velike su tu kontradiktornosti. Prvo je rekao idemo dalje, i da trebamo zaboraviti što se dogodilo, a onda je sljedećih 10 minuta pričao o tome što on misli da se dogodilo, odnosno što se nije dogodilo. Za mene su to potpuno beznačajne riječi. FA je tamo da analizira takve stvari i donese odluke. Ja to neću komentirati”, poručio je Mourinho.

Upitan je on ovom prilikom i o negativnoj taktici na Anfieldu.

“Imamo samo jedan komentar, a to je da nemam komentara”, rekao je Portugalac.

RT MirrorFootball "Jose Mourinho spots contradiction in Dejan Lovren discussing Romelu Lukaku 'stamp' incident … pic.twitter.com/uEHOLz9GBT" — Soccer Updates (@futballnigeria) October 17, 2017

Engleski mediji, inače, prije nekoliko dana objavili su da će Mourinho poslije Uniteda otići u PSG.

“Jedan dan pišete da ću potpisati novi petogodišnji ugovor, drugi da odlazim u PSG. Niti jedna od te dvije stvari neće se dogoditi. Imam ugovor i tu sam gdje jesam. Neću ovdje završiti karijeru. Po meni je u modernom nogometu nemoguće biti na klupi jednog kluba 15-20 godina. Mislim da je Wenger posljednji. Planiram raditi ovaj posao još 15 godina, a 17 je nemoguće ostati u jednom klubu”, jasan je Portugalac.