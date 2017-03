MOURINHO I CONTE U PANICI: Real poslao skauta na Stamford Bridge, Zidana im sprema težak udarac

Panika je možda najblaža riječ kojom se može opisati osjećaj kada znate da vam jedan od najvećih svjetskih klubova na svijetu poslao skaute s ciljem krađe ponajboljih igrača u momčadi.

Upravo je to Real Madrid napravio u ponedjeljak navečer kada je na Stamford Bridge poslao svog predstavnika. Navijači Manchester Uniteda i Chelseaja sasvim sigurno neće biti sretni kada čuju da će u najtrofejniji europski klub uskoro stići izvještaj o Davidu de Gei, odnosno Thibaultu Courtoisu, javlja The Sun.

Upravo su oni najveća želja Madriđana kada je u pitanju budući broj jedan.

Jasno je još prije dvije godine postalo da je Keylor Navas samo privremeno rješenje nakon odlaska Ikera Casillasa. Transfer Unitedova vratara tada je neslavno propao zbog ‘problema s faks mašinom’.



Poptisao je potom Španjolac novi četverogodišnji ugovor. Međutim, Jose Mourinho morat će se namučiti kako mu prvi vratar ne bi naustio momčad. S obzirom da je u ponedjeljak navečer još jednom pokaza zašto je u vrhu sasvim sigurno će gazde Reala biti zadovoljne izvještajem skauta.

Belgijac je pak imao dosta manje posla, ali obrana poput one Marcusu Rashfordu pokazala je da je da je također riječ o vrataru svjetske klase.

Ono što je obojici, inače, zajedničko je to što su oni već branili u Madridu. De Gea je bio jedinica Atletica sve do prelaska na Old Trafford 2011., kada umjesto njega tu ulogu preuzeo Curtois.