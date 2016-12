MOGUĆI SUPARNICI U FINALU: Cro Copu nakon estonskog diva prijeti Fjodorov učenik ili osramoćeni iranski hrvač

Сегодня празднует День рождения Федор Емельяненко. Вы многого добились в жизни, но еще предстоит осуществить огромное количество планов и привести в жизнь большое количество идей. Поэтому мы искренне желаем Вам терпения, удачи, сил и крепкого здоровья! Пусть гармония и согласие всегда будут сопутствовать в семейном счастье. А рядом с Вами будут верные друзья и позитивные знакомые! #FedorTeam #Emelianenko #Fedor #happybirthday #Емельяненко #Федор

A photo posted by FedorTeam (@fedorteamofficial) on Sep 28, 2016 at 2:05am PDT