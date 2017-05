‘MODRIĆ SE VRATIO’: Španjolci se klanjaju Hrvatu, pogledajte kako je vratio osmijeh na lice Zidanea i navijača

Hrvatski nogometaš Luka Modrić i Reala Madrida u utorak igraju prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka.

Dobra je vijest za Zinediena Zidanea povratak hrvatskog asa u formu. Nakon što je posljednjih nekoliko utakmica trpio kritike zbog lošijih predstava Modrić je u prošlom kolu španjolskog prvenstva protiv Valencije opet bio na svojoj uobičajenoj razini.

Na tu činjenicu osvrnuo se i As, koji piše kako ga je Zidane zamijenio u 93. minuti kako bi zaradio ovacije tribina.

“Publika je opet pljeskala Modriću. To je bila gesta priznanja za njegovu igru. Imao je 94 posto uspješnih dodavanja po čemu je bio najbolji na travnjaku. Kontrolirao je igru, oduzeo je devet lopti te je dobio 78 posto duela s protivnicima, također najviše na travnjaku. Bio je to stari Modrić što je odlična vijest za Zidanea koji je svjestan kako bez njega u najboljem izdanju Real nije isti”, navodi As.

Španjolski dnevni list piše i kako je ovo atipična sezona za Hrvata jer je bio zamijenjen u 12 od 35 utakmica u kojima je nastupio od prve minute te da je tri puta ulazio s klupe u završnim minutama.

“Malo po malo vraćam se u formu, ali me to koštalo”, kazao je Modrić nakon povrataka poslije zadnje ozljede.

Ukupno je zbog problema sa zdravljem propustio sedam susreta, četiri puta ga je trener odmarao, a tri puta je ostao na klupi. Zidane ga je do sada čuvao što je više mogao dok nije dosegnuo najbolju formu.

“Utakmica s Alavesom, u kojoj nije osvojio niti jednu loptu, označila je preokret. Od tada raste. Njegove brojke nisu na prošlogodišnjoj razini kada je bio na 91 posto preciznih dodavanja dok je u ovoj na 88 posto. Prošle sezone je svakih 1,1 minutu dodao loptu, a ove svakih 1,4 minutu. Također lani je oduzimao loptu svakih 13,7 minuta, a ove godine svakih 13,9… Protiv Valencije oduzeo je devet lopti, u prosjeku svakih 10,3 minute, imao je 94 posto preciznih dodavanja te je imao veliki utjecaj na igru, što su prepoznali i Zidane i navijači. Ovo je opet Modrić u najboljem izdanju”, zaključuju Španjolci.