MODRIĆ SE VRAĆA? Real i Barcelona nastavljaju utrku u Primeri, posrnuli Liverpool igra derbi s Tottenhamom

Ovaj vikend donosi nekoliko zanimljivih ligaških dvoboja, posrnulom Liverpoolu neće biti lako kod kuće igrati protiv zahuktalog Tottenhama. Real nakon neočekivanog odmora u prošlom kolu i odgode utakmice sa Celtom, igra protiv Osasune, Barcelona gostuje kod Alavesa, rukometaši Zagreba igraju kod Vardara u Ligi prvaka, a ovog vikenda doznat ćemo i svjetskog prvaka u spustu.

Subota:

Liga prvaka: Vardar – PPD Zagreb (17:30)

Rukometaši Zagreba prošlog su tjedna doživjeli poraz u Skopju, bolji je u SEHA ligi bio Červarov Metalurg, a sad ih očekuje povratak Ligi prvaka i dvoboj s Vardarom, trećeplasiranom momčadi skupine B Lige rpvaka. Makedonci imaju šest pobjeda, dok je PPD Zagreb na pretposljednjem mjestu, s dvije pbojede iz devet utakmica. Jednu od njih ostvarili su upravo kod kuće protiv Vardara.





St. Moritz, SP u alpskom skijanju: Spust (m) (12:00)

U subotu je na rasporedu muški spust u kojemu bi se za medalju trebali boriti Peter Fill, Kjetil Jansrud, Hannes Reichelt, Max Franz… No u spustu su vrlo česta iznenađenja, a prognoze nezahvalne. Švicarac Patrick Küng slavio je prije dvije godine u Beaver Creeku, no ove sezone nije bio bolji od 11. mjesta u Svjetskom kupu. Švicarski St. Moritz je po peti put domaćin SP-a, prvi put to je bio davne 1934, a natjecanja traju do sljedeće nedjelje, 19. veljače.

La Liga: Alaves – Barcelona (16:15)

Ove dvije momčadi izborile su prošlog tjedna finale Kupa kralja, Alaves po prvi put u klupskoj povijesti, Barcelona po 38. Sad se susreću u prvenstvu, u kojemu Enriqueova momčad ima samo bod manje od vodećeg Reala, ali i dvije utakmice više od najvećeg suparnika. U posljednja tri gostovanja, Barca je dva puta prosula bodove, odigrala remi kod Betisa i Villarreala.

Premier liga: Liverpool – Tottenham (18:30)

Liverpool je u velikoj krizi, Kloppova momčad je u 2017. godina slavila samo jednom u deset utakamica, dobivši nejaki Plymouth u FA kupu. U prvenstvu su Redsi zadnji put pobijedili na Staru godinu, a sad im na Anfield dolazi jaki Tottenham, trenutačno drugoplasirana momčad Premier lige, pozicije koju je ne tako davno držao Liverpool. Dejan Lovren vjerojatno neće igrati zbog problema s koljenom.

Ligue 1: Monaco – Metz (20 sati)

Monaco je vodeća momčad francuskog Le Championnata, a u u 25. kolu Danijel Subašić i suigrači dočekuju Metz, momčad iz sredine ljestvice. Monaco je najefikasnija momčadi iz Liga petice, a ako želi zadržati tri boda prednosti pred PSG-om, morat će koju loptu smjestiti i u Metzovu mrežu na stadionu Louis II.

La Liga: Osasuna – Real Madrid (20:45)

Prvoplasirana momčad gostuje kod “fenjeraša” Osasune koji dosad ima samo jednu pobjedu u Primeri i s deset bodova je uvjerljivo najlošija momčad lige. Real Madrid je prošlo kolo neočekivano odmarao jer je zbog posljedica nevremena odgođena utakmica protiv Celte u Vigu, Zidaneova momčad sad će odmorna stići na gostovanje na kojem će možda zaigrati i Luka Modrić koji se oporavlja od ozljede.

Nedjelja:

ABA liga: Cedevita – Partizan (19 sati)

Košarkaši Cedevite igraju iznimno važnu utakmicu u nedjelju protiv Partizana u 22. kolu, jer bi pobjedom dohvatili drugo mjesto u ABA ligi i time izbjegli vodeću Crvenu zvezdu do potencijalnog finala doigravanja. Partizan je trenutačno drugi, okuražen pobjedom iz prošlog kola prootiv svog “vječitog suparnika” Zvezde. Cedevita je prošlog tjedna ispala iz Eurokupa, tako da se sad može posvetiti regionalnoj ligi i domaćem prvenstvu. Cedevita je u prvom dijelu ABA slavila protiv Partizana u Beogradu sa 97:87.

Serie A: Cagliari – Juventus (20:45)

Aktualni prvak gazi i ove sezone, Torinezi imaju sedam bodova prednosti pred drugoplasiranom Romom i teško da ih može ugroziti Cagliari, koji za pobjedu ne zna već tri kola. Sve osim pobjede Allegrijeve momčadi na Sardiniji bilo bi veliko iznenađenje. Mario Mandžukić bio je strijelac na posljednjoj utakmici, gostovanju kod Crotonea, a priliku je do prve minute dobio i Marko Pjaca. Možda ga i sad Allegri uvrsti u prvih 11.

La liga: Atletico – Celta (20:45)

Obje momčadi u ovaj dvoboj ulaze s ožiljkom ispadanja u polufinalu Kupa kralja, Atletico je ispao od Barcelone, a Celta od Alavesa. Simeoneova momčad pokušava držati priključak s vodećim trojcem, Realom, Barcelonom i Sevillom koja joj bježi četiri boda. U prvom dijelu prvenstva, “rojiblancosi” su s čak 4:0 slavili u gostima u Vigu, nanijeli Celti najteži ovosezonski poraz na njihovom Balaidosu, na kojem je u prošlom kolu odgođena utakmica s Realom zbog u nevremenu uništenog krova.