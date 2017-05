MODRIĆ I DRUŠTVO LOVE REKORD: Real nadomak Pepovom Bayernu, Ronaldo preskače Messija

Real Madrid na korak je do ulaska u finale Lige prvaka. S prednošću od 3:0 u srijedu navečer istrčat će na Vicente Calderon gdje će ih dočekati gradski suparnik.

Atletico je samo jednom u posljednjih 40 godina slavio protiv Reala 4:0 i to u veljači 2015. pa je jasno koliko je težak zadatak pred njima.

Pogotovo ako se tome doda i podatak da je momčad Diega Simeonea zabila najmanje golova od svih polufinalista Ligi prvaka ove sezona. U 11 utakmica dali su samo 13 pogodaka.

Real će pak imati priliku ispisati novu stranicu povijesti. Cristiano Ronaldo i društvo u 60 utakmica zaredom zabili su barem jedan pogodak. Posljednji put nisu se upisali u strijelce 26. travnja prošle godine u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka s Manchester Cityjem.



Samo je Bayern iz najjačih europskih liga imao dulji niz. U razdoblju od ožujka 2013. do travnja 2014. zabili su u 61 utakmici u nizu. U tom periodu vodili su ih Jupp Heynckes i Pep Guardiola. Ako Real u srijedu navečer da pogodak izjednačit će se s Bayernom.

Također, najbolji igrač Reala Cristiano Ronaldo blizu je novog rekorda. On bi mogao postati igrač koji je najviše puta bio najbolji strijelac ovog natjecanja.

Do sada su on i Messi po pet puta ponijeli tu titulu. Barcelonin as ove sezone dao je 11 golova, dok je Ronaldo na deset, ali ima još dvije utakmice kako bi prestigao Argentinca.