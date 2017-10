MODRI SE SPASILI U ZAVRŠNICI: ‘Pokazali smo da smo gazde na terenu, morali smo osvojiti sva tri boda’

Filip Benković, Nikola Moro i Borna Sosa prokomentirali su derbi na Poljudu koji je završio 2:2.

“Bila je to uzbudljiva utakmica, koja se rješavala u zadnjih pet minuta. Možemo žaliti ali i na neki način biti sretni. Na kraju smo mogli pobjediti u derbiju. Trener nas je u poluvremenu podržao, vjerovao u nas, rekao da se saberemo, damo svoj maksimum i da možemo preokrenuti. U nastavku smo dali sve od sebe, i sretan sam zbog gola ali primljeni gol u posljednjoj minuti umanjuje moju sreću. Okrećemo se prema idućoj utakmici i derbiju protiv Rijeke idućeg vikenda”, izjavio je Filip Benković za službenu stranicu kluba.

“Jako smo loše ušli u utakmicu, tek nakon primljenog gola smo zaigrali nogomet. U nastavak smo ušli muški, pokazali da smo gazde na terenu, preokrenuli smo rezultat i pokazali karakter. Morali smo osvojiti sva tri boda, ovako možemo žaliti. Ovo iskustvo je neprocjenjivo za nas i drugi put ćemo biti pametniji te slaviti na Poljudu. Ademi je veliki plus za nas što se vratio u momčad i u nastavku će pokazati svoju kvalitetu. Rijeka? To je naša najvažnija utakmica, moramo težiti pobjedi”, dodao je Nikola Moro, kojem je ovo bila prva utakmicana Poljudu.



Susret je prokomentirao i Borna Sosa.

“Derbi je ispunio svoja očekivanja. Hajduk je iskoristio naš loš ulazak u susret, dok je u drugom dijelu to bio sasvim drugi, odlučniji Dinamo. Išli smo preokrenuti rezultat te smo to na kraju i uspjeli. Na poluvremenu smo se dogovorili da moramo promijeniti sustav, igrali smo u robu 4-4-2 i tad smo otvorili prostor na bokovima. Imali smo veću inicijativu prema naprijed, Hajduk je na kraju pokleknuo pritisku, iako nismo izdržali do kraja. Trebali smo smiriti igru umjesto da jurišamo po novi gol. Protiv Rijeke ćemo tražiti samo pobjedu”, završio je.