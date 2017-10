MODRI PUTUJU NA DERBI U SPLIT: ‘Ćorić ide s nama. Hajduk? Spremni smo na sve, ali neću pričati o njima”

Nogometaši Dinama i stručni stožer u petak putuje za Split gdje ih u subotu u 19 sati na Poljudu dočekuje Hajduk.

“Derbi je posebna utakmica. Vrijedi tri boda i na nama je da se predstavimo što bolje i potvrdimo sve što smo radili i na čemu ustrajemo od početka prvenstva. Moramo uživati na terenu. Dosta smo radili ovaj tjedan i vidi se da igrači željno iščekuju derbi. Jedva čekamo istrčati na teren. Atmosfera u momčadi je jako dobra. Remi s Osijekom nas nije poljuljao nego dodatno mobilizirao. Očekujemo da ćemo sutra biti puno bolji”, kazao je Mario Cvitanović na počektu presice.

“Tko će konkurirati za koju utakmicu ovisi o stanju pojedinca. Ne možemo predvidjeti u kavom će stanju biti igrači i tko će igrati koju utakmicu. To ovisi i formi i nema kalkuliranja. Svaku utakmicu želimo dati priliku najbiljima u tom trenutku”, dodao je.

“Povratak Ademija? Vratit ću se na temu možemo li sve zadovoljiti. Vrlo teško iako bih htio da svi igraju i pokažu što znaju. No, nije samo utakmica mjesto gdje se to pokazuje nego i treninzi. Oni u velikoj većini određuju ono što će se dešavati na utakmici i tko će igrati. Sigurno će biti nezadovoljnih, ali u tome ja ne mogu pomoći. Mogu si samo igrači pomoći kroz rad i čekanje prilike. Tko je dobije mora je iskoristiti i zadržati. Rekao sam to igračima. Sami određuju tko će igrati”, rekao je trener Dinama.



“Ademi je bio dvije godine suspendiran. Veseli me njegov povratak kako s karakterne tako i s igračke strane. Donosi nam novu dimenziju i kvalitetu. Njegovo stanje određuje koliko će igrati. Prema njemu imamo respekt možda i malo više nego prema drugima zbog njegovog značaja i zasluga i prošlosti. Ali, utakmice i treninzi određuju tko će koliko igrati. Veseli me da je velika gužva. Ovog tjedna smo tražili optimalnu formaciju i igrače za određene formacije i ideje”, pjasnio je Cvitanović.

“Pojeda će sigurno povećati samopouzdanje i stanje na tablici. Kao i nakon prošle utakmice rekao sam da ne stoji da bi zapečatili prvenstvo da smo pobijedili Osijek. To i dalje stoji. Daleko je kraj prvenstva”, dodao je i nastavio.

“Ne zanima me igramo li protiv Istre doma ili vani s Hajdukom. Bitno je da imama prepoznatljivu igru, gard i ideju. To je Dinamo i flozofija Dinama. Živim na takav način. Ne zanima me protiv koga igramo. Želimo dobru igru i ona će donijeti rezultat. Dinamo ima velika očekivanja i s tim živimo”, pojasnio je Cvitanović.

“Hajduk? Dosta je u zadnjim utakmicama mijenjao sustave i igrače. Znam kakvu će ideju imati, ali ne i sustav. Spremni smo na sve. Imaju prepoznatljivu igru prema naprijed. Dosta su opasni u nekim situacijama. Sigurno imaju određene pojedince koji dobro funkcioniraju u sustavu i dosta dobro izgledaju. Međutim, ako oni pričaju o nama, ja neću pričati o njima. Zanima me samo Dinamo i kako ćemo mi izgledati”, rekao je.

“Ćorić? Matel i Fiolić neće ići u Split zbog ozljeda kao i Perić zbog kartona. Ćorić trenira i radi. Ide u Split”, završio je.