MODRI POSLIJE 11 GODINA BEZ EUROPE: Cvitanović pojasnio razloge neuspjeha i progovorio o odlasku s klupe

Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu se uspjeli plasirati u Europsku ligu nakon što su u uzvratnom susretu završne runde kvalifikacija u Elbasanu odigrali 0-0 protiv Skenderbeua.

Trener Mario Cvitanović prokomentirao je utakmicu.

KRAH DINAMA U ALBANIJI: Modri ostali bez Europe, Skenderbeu s igračem manje sačuvao mrežu praznom za ludnicu u Elbasanu

“Bit ću iskren… srčaniji, borbeniji, protvnik koji je u 180 minuta igre više želio prolaz – prošao je dalje i iskreno im čestitam na tome. Premalo je igrati dobro dva puta po 45 minuta u ovakvim susretima kad se boriš za Europa ligu”, rekao je Cvitnaović, čije riječi prenosi službena klupska stranica.



“Htio bih i ja znati što se događalo u prvom poluvremenu. Nismo uspjeli protiv agresivnog protivnika, imali smo previše grešaka i bili previše statični. Premalo smo se kretali bez lopte i premalo dobivali duele. U drugom dijelu igra je bila brža i jednostavnije pa su se i stvari događale kako smo mi htjeli. Imali smo 3-4 šanse, ali nismo uspjeli zabiti gol. Ne vadim se na suđenje, ali možda je u nekim situacijama sudac podlegao pritisku publike”, dodao je te je priznao podbačaj

“Nakon 11 godina ne igrati Europu, to je neuspjeh. Treba podignuti glavu gore. Moramo biti realni, bez prave energije i koncentracije, kao i rada svih 90 minuta, ne možemo očekivati uspjeh. Ja pokušavam i dajem sve od sebe, ako to nije dovoljno… to nije na meni”, završio je.