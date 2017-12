MODRI MEĐU ELITOM: Barca, Inter i Atletico predvode listu rijetkih neporaženih momčadi u Europi

Momčad Marija Cvitanovića ima odličnu priliku prvi dio sezone završiti bez poraza.

Nogometaši Dinama stigli su do 13. prvenstvene pobjede i nastavka niza od 25 utakmica bez poraza nakon što su u u 18. kolu slavili protiv Intera iz Zaprešića.

Jedini gol na utakmici dao je Dani Olmo u 83. minuti.

“Bila je ovo teška utakmica, ali sretni smo što smo pobijedili. Inter je imao jako dobru obranu, bilo nam je dosta teško probiti se do njihovog gola. Na kraju smo upisali sva tri boda, to nam je najvažnije. Mislim da je cijela ekipa igrala dobro, ali sretan sam zbog svog gola. Pokušavali smo do zadnjeg trenutka doći do pogotka, uspjeli smo u tome i zadržali smo prednost na tablici. Sretni smo, bitno je da nastavimo tako”, poručio je Španjolac poslije utakmice.



U uglednom društvu

Dinamo je pobjedom na Maksimiru ostao jedan od rijetkih klubova u Europi koji još nisu ubilježili poraz u prvenstvu.

U ligama petice nakon proteklog vikenda bez poraza su Manchester City, Barcelona, Inter i Atletico Madrid.

Do tada su im društvo činili Napoli, PSG i Valencija, ali su oni u posljednjem kolu izgubili od Juventusa, Strasbourga i Getafea.

Osim gore spomenutih prvenstvene utakmice još nisu izgubili Porto, Sporting, Celtic, Skenderbeu i crnogorska Sutjeska.

Pred Dinamom su još dvije utakmice do kraja jesenske polusezone. Prva je 9. prosinca kada Modri dočekuju Istru 1961, a zatim 16. prosinca na Maksimiru gostuje Cibalia. Odlična je to prilika momčadi Marija Cvitanovića da prvi dio sezone okončaju neporaženi.